Anthony Joshua vs. Daniel Dubois, Boxen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Kampf im TV und Livestream?

Natürlich wird der heutige Heavyweight-Fight auch in Farbe übertragen, und zwar bei der Heimatplattform des Boxens in Deutschland, DAZN. Schon um 17 Uhr, also ca. 6,5 Stunden vor dem Hauptkampf, beginnt das Event in London, DAZN ist bei allen Vorkämpfen live mit dabei.

Kostenfrei wird der Livestream allerdings nicht sein. Ihr benötigt ein Abonnement von einem der drei DAZN-Pakete, und darüber hinaus müsst noch eine Extragebühr zahlen - es handelt sich nämlich um ein Pay-Per-View-Event. Für 19,99 Euro könnt Ihr dabei sein.