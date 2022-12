Boxen: Die krassesten Sprüche von Superstar Tyson Fury

Tyson Fury ist selbst in der schillernden Welt des Boxens ein bunter Vogel. Und: Der Mann ist nicht nur baumlang und mit einem ordentlichen Hieb ausgestattet, sondern vor allem auch um keinen Spruch verlegen. Nicht selten geht er dabei an Grenzen - oder sogar darüber hinaus.

"Was für ein zäher Kerl! Ich habe ihn mit Schlägen eingedeckt, die jeden anderen umgehauen hätten."

Friedlich blieb Fury aber nur, bis die Sprache auf Joshua-Besieger Usyk kam, DEN Schwergewichtler schlechthin im Moment. Die beiden standen sich für einen Moment gegenüber nach dem Chisora-Fight in London. Sekunden, die Fury nutzte, seinen nächsten Gegner ordentlich durchzubeleidigen. Usyk verzog keine Miene und sagte kein Wort.

Fury und Wilder standen sich zwischen 2018 und 2021 dreimal gegenüber. Nach einem Remis beim ersten Aufeinandertreffen setzte sich Fury in den Neuauflagen jeweils spektakulär durch.

"Wilder hat den stärksten Schlag in der Geschichte unseres Sports. Aber ich habe die größten Eier in der Geschichte unseres Sports."

"Ich masturbiere siebenmal am Tag. Ich muss aktiv bleiben, das Testosteron muss fließen."

"Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg."

"Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks."

"Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen."

Ein Gemälde von Furys Sieg über Wladimir Klitschko (2015) hängt in seinem Wohnzimmer: "Weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe."

Tyson Fury vs. Steve Cunningham

"Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden."

So schrieb Fury auf Twitter vor seinem K.o.-Sieg gegen Cunningham 2013 in New York.