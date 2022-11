Am Samstag kämpft Weltmeister Tyson Fury gegen Derek Chisora um den WBC-Gürtel im Schwergewicht. Wer den Kampf live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am kommenden Samstag, dem 3. Dezember, steigt Tyson Fury wieder in den Ring. Der "Gypsy King" verteidigt im Tottenham Hotspur Stadium in London vor über 60.000 Zuschauer seinen WBC-Gürtel im Schwergewicht gegen seinen Landsmann Derek Chisora.

Fury und Chisora standen sich bereits zweimal im Boxring gegenüber. In beiden Fällen ging Fury als Sieger hervor, 2011 via einstimmiger Entscheidung, 2014 gab Chisora auf.

Das dritte Aufeinandertreffen ist am Samstag der absolute Höhepunkt einer Fight-Night, bei der zuvor zahlreiche andere Kämpfe stattfinden. Fury und Chisora werden erst nach 22 Uhr gegeneinander antreten.

Boxen - Fury vs. Chisora: Die Kämpfe der Maincard im Überblick

Gewichtsklasse Kampf Schwergewicht (WBC-Weltmeisterschaft) Tyson Fury (ENG) vs. Derek Chisora (ENG) Schwergewicht Daniel Dubois (ENG) vs. Kevin Lerena (RSA) Leichtgewicht Yvan Mendy (FRA) vs. Denys Berinchyk (UKR) Leichtgewicht Karol Itauma (ENG) vs. Vladimir Belujsky (SVK)

Wer zeigt / überträgt Tyson Fury vs. Derek Chisora live im TV und Livestream

Fury vs. Tyson wird in Deutschland nicht auf einem der großen TV-Kanäle im Free-TV gezeigt. Auch der in der Regel für die Übertragung von großen Box-Events zuständige Streamingdienst DAZN konnte sich die Übertragungsrechte nicht sichern.

Exklusiv wird der WM-Kampf inklusive der Vorkämpfe dagegen auf BILD.de im Livestream übertragen - aber nur für Abonnenten von BILDplus. Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, sollte das also schleunigst tun, wenn er sich Fury vs. Chisora nicht entgehen lassen will.

Boxen - Tyson Fury vs. Derek Chisora: Die wichtigsten Infos zum Kampf

Kampf: Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England)

Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England) Gewichtsklasse: Schwergewicht

Schwergewicht Wettbewerb: WBC-Titel

WBC-Titel Datum: 03. Dezember

03. Dezember Uhrzeit: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: BILDplus

Boxen - Tyson Fury vs. Derek Chisora: Die beiden Boxer im Vergleich

Fury ist in seiner Karriere noch ungeschlagen. Auf seinem Konto stehen 31 Siege und ein Unentschieden. Der Kampfrekord von Chisora liest sich nicht ganz so eindrucksvoll, da er bereits 13 Niederlagen einstecken musste.