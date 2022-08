Rückkampf im Schwergewichtsboxen! Anthony Joshua will sich heute für die Niederlage im ersten Duell gegen Oleksandr Usyk revanchieren. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Kampf live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Free-TV-Übertragung geben wird.

Oleksandr Usyk setzte sich im September 2021 überraschend gegen den damaligen Favoriten Anthony Joshua nach 12 Runden via einstimmiger Entscheidung durch. Nun, fast ein Jahr später, treffen die beiden Giganten im Schwergewicht wieder aufeinander. Das Spektakel findet am heutigen Samstag (20. August) im Dschidda Super Dome in der saudi-arabischen Stadt Dschidda statt. Der Boxabend geht um 19 Uhr deutscher Zeit mit den Vorkämpfen los, erst um 23.15 Uhr wird es Zeit für den Hauptkampf zwischen Joshua und Usyk.

Was steht heute auf dem Spiel? Wie im ersten Kampf die Titel der Verbände IBO, WBO, IBF und WBA. Lediglich die Person, die sie verteidigt, ist nicht Joshua, sondern Usyk, der weiterhin ungeschlagen ist.

© getty Kann Anthony Joshua erneut in einem Rückkampf eine Niederlage wettmachen?

Boxkampf im Free-TV? So seht Ihr Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk heute live im TV und Livestream

Den Rückkampf zwischen Joshua und Usyk wird es heute nicht im deutschen Free-TV geben. Nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr den Schwergewichtskracher live und in voller Länge verfolgen könnt. Diese Option bietet in Deutschland der Streamingdienst DAZN, der sich für das nächste Boxspektakel die Übertragungsrechte gesichert hat.

Beim "Netflix des Sports" seid Ihr direkt von Beginn an mit dabei, das heißt, dass auch die Vorkämpfe ab 19 Uhr übertragen werden. Durch die Vorkämpfe begleitet Euch das Duo, bestehend aus Kommentator Elias Stefanescu und Experte Andreas Kraniotakes. Um 23.15 Uhr meldet sich dann Kommentator Uli Hebel gemeinsam mit den Experten Andreas Selak & Bernd Bönte und liefert die ersten Vorberichte zum Hauptkampf. Dasselbe Trio übernimmt auch während des Kampfes die Übertragung und ist auch später für die Analysen verantwortlich.

Weitere Sportarten, die DAZN neben Boxen im Angebot hat, sind unter anderem Fußball, Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Wrestling, Rugby und noch mehr.

Wer dies alles schauen möchte, braucht jedoch ein Abonnement. Dieses ist für 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head