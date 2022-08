Die Schwergewichte Anthony Joshua und Oleksandr Usyk treffen heute zum zweiten Mal aufeinander. Wir beantworten für Euch, wann der Boxkampf beginnt.

Nachdem Anthony Joshua im vergangenen Jahr im ersten Aufeinandertreffen mit Oleksandr Usyk die zweite Niederlage seiner Karriere (einstimmige Entscheidung) einstecken musste, hat er am heutigen Samstag, den 20. August, die Chance auf Wiedergutmachung. Denn im Ring steht ihm der Ukrainer erneut gegenüber. Erneut stehen die Titel der Verbände WBA, WBO, IBO und IBF, die AJ vor dem ersten Kampf allesamt noch besaß, auf dem Spiel, erneut werden maximal 12 Runden absolviert.

Anders als das erste Duell findet der Rückkampf heute nicht auf europäischem Boden statt. Joshua und Usyk kämpfen im Dschidda Super Dome in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda gegeneinander. Spricht dieser Fakt für Joshua? Nach seiner ersten Karriereniederlage gegen Andy Ruiz Jr. gewann der Brite nämlich das Rematch ausgerechnet in Saudi-Arabien.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Uhrzeit: Wann beginnt der Boxkampf?

Der Golfstaat liegt zwar nicht in derselben Zeitzone wie Deutschland, trotzdem ist der Kampf heute noch zu einer "normalen" Uhrzeit zu sehen. Der Hauptkampf zwischen Joshua und Usyk geht um etwa 23.15 Uhr deutscher Zeit los, davor gibt es noch mehrere Vorkämpfe, die um 19 Uhr beginnen.

© getty Anthony Joshua will sich für die Niederlage im ersten Duell gegen Oleksandr Usyk revanchieren.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk im TV und Livestream

Wer das Boxspektakel zwischen Joshua und dem noch ungeschlagenen Usyk heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zu DAZN. Der Streamingdienst ist nämlich nicht nur das Zuhause der UFC, sondern bietet auch Boxkämpfe wie das heutige live und in voller Länge an. Dabei werden heute auch die Vorkämpfe ab 19 Uhr gezeigt, Elias Stefanescu übernimmt von da an die Kommentatorenrolle, während ihn Experte Andreas Kraniotakes dabei unterstützt.

Wenn danach, um 23.15 Uhr, die Vorberichterstattung zum Hauptkampf losgeht, wird jedoch ein anderes Personal eingesetzt:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experten: Andreas Selak und Bernd Bönte

DAZN ist im Besitz eines großen Rechtepakets, zu dem auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Darts, Wrestling, Wintersport, Radsport, Motorsport und viele mehr dazugehören.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head