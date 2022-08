Nach seiner Niederlage will sich Anthony Joshua an Oleksandr Usyk revanchieren und den Rückkampf gewinnen. So seht Ihr den Boxfight am 20. August im TV und Livestream.

Wer behält diesmal die Oberhand? Anthony Joshua und Oleksandr Usyk treten erneut in den Boxring, um es miteinander aufzunehmen. Getan haben das der Brite und der Ukrainer bereits Ende September vergangenen Jahres im Stadion des Londoner Fußballvereins Tottenham Hotspur.

Dabei unterlag Joshua krachend, die Punktrichter Viktor Fesechko (117:112), Howard Foster (115:113) und Steve Weisfeld (116:112) werteten den Kampf für Usyk. Als Folge dessen hat Joshua von einer vertraglich verankerten Klausel Gebrauch gemacht, wonach es durch eine einstimmige Entscheidung einen Rückkampf geben kann.

Dieser steigt am Samstag, den 20. August, Schauplatz ist dabei Saudi-Arabiens Hafenstadt Dschidda und der dortige Jeddah Super Dome. Gefightet wird bei dem Schwergewichtsduell über maximal zwölf Runden um die Titel IBA, WBA und WBO. All diese Gürtel verlor Joshua mit seiner Pleite an Usyk. Saudi-Arabien soll für die Austragung satte 120 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben.

Boxen - Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Übertragung: So seht Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream

In Deutschland wird es Joshua vs. Usyk 2 live zu sehen geben. Wo? Der Streamingdienst DAZN nahm sich der Übertragung des ersten Kampfs an und tut das auch jetzt wieder. Detaillierte Informationen zur Ausstrahlung liegen aber noch nicht vor.

