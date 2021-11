Jake Paul vs. Tommy Fury: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Influencer gegen Boxer: Jake Paul und Tommy Fury steigen im Dezember gegeneinander in den Ring. Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream: SPOX informiert Euch.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Termin, Datum, Ort

Seit dem vergangenen Freitag steht es fest: Am 18. Dezember 2021 treten der Influencer Jake Paul und der Box-Profi Tommy Fury in den Ring, um in maximal acht Runden gegeneinander zu boxen.

Zur Sache geht es dann in der Amalie Arena in der US-amerikanischen Stadt Tampa im Bundesstaat Florida. Die Mehrzweckarena bietet Platz für rund 20.000 Menschen, je nach Event gibt es Abweichungen nach oben und nach unten.

Das Event mit allen Vorkämpfen soll um 18 Uhr Ortszeit starten, über die ungefähre Uhrzeit des Duells zwischen Paul und Fury gibt es noch keine konkrete Information. Deutschland ist dem Schauplatz des Kampfs in Sachen Zeitunterschied vier Stunden voraus. Das bedeutet, dass der Fight hierzulande in den Morgenstunden des 19. Dezember, einem Sonntag, steigt.

© getty Tommy Fury (l.) ist der kleine Bruder von Tyson Fury.

Zu den Medien-Events zur Promotion des Box-Kampfs zwischen dem YouTube-Star und dem jüngeren Bruder von Tyson Fury kommt es bereits am Samstag (6. November) und am Montag (8. November).

Kampf: Jake Paul vs. Tommy Fury

Jake Paul vs. Tommy Fury Datum: 18. Dezember 2021

18. Dezember 2021 Stadt: Tampa (USA)

Tampa (USA) Ort: Amalie Arena

Jake Paul vs. Tommy Fury: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland wird es sehr wahrscheinlich weder eine Übertragung im TV noch im Livestream geben. Da die Bestätigung des Kampfs erst ein paar Tage zurückliegt, gibt es auch anderweitig noch keine wirklich 100-prozentige und endgültige Gewissheit, was die Ausstrahlung betrifft.

Wie so häufig bei Showkämpfen soll es jedoch wohl auch zu Paul gegen Fury die Möglichkeit geben, auf das Pay-per-View-Modell zurückzugreifen. Heißt: Man zahlt einen Geldbetrag und erhält dann einen Zugang zum Livestream.

Zu vernehmen ist, dass dies am 18. Dezember auf der Plattform Showtime der Fall sein soll.

Sowohl Paul als auch Fury sind bislang ungeschlagen. Die Bilanz von Paul: 4-0-0 mit drei K.o.-Siegen. Und Fury: 7-0-0 mit vier K.o.-Siegen. Für die 24-jährige Social-Media-Persönlichkeit wird es jetzt aber der erste Kampf gegen einen Box-Profi sein. Entsprechend ist derjenige, der eigentlich nur verlieren kann, der 21 Jahre alte Fury.