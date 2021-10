Ein drittes Mal bereits stehen sich die beiden Schwergewichte Tyson Fury und Deontay Wilder im Boxring gegenüber. Dabei steht erneut Furys WBC-Titel auf dem Spiel. Wir zeigen Euch, wer den Trilogiekampf live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Die wichtigsten Infos zum Trilogiekampf

Rund zwei Wochen nach Oleksandr Usyks sensationellem Sieg über Anthony Joshua steht in der Schwergewichtsdivision bereits das nächste Spektakel bevor. Der Brite Tyson Fury und der US-Amerikaner Deontay Wilder kämpfen in der Nacht von Samstag, den 9. Oktober, auf Sonntag, den 10. Oktober, in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, zum dritten Mal um den WBC-Titel.

Die Box-Nacht geht am Sonntag um 4 Uhr mit der Undercard los, der große Hauptkampf zwischen Fury und Wilder beginnt dann um etwa 6 Uhr.

Nach dem Unentschieden im ersten Kampf und Furys TKO-Sieg im zweiten Kampf ist das bereits das dritte Mal, das sich die beiden gegenüberstehen.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Anzahl der Runden Schwergewicht Tyson Fury (c) Deontay Wilder 12 Schwergewicht Efe Ajagba Frank Sánchez 10 Schwergewicht Robert Helenius Adam Kownacki 12 Schwergewicht Jared Anderson Vladimir Tereshkin 8

Wer zeigt / überträgt Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 live im TV und Livestream?

So wie es auch bei Joshua gegen Usyk der Fall war, übernimmt auch für Fury gegen Wilder 3 DAZN die Übertragung. Nachdem die Vorkämpfe um 4 Uhr losgehen, beginnt die Vorberichterstattung und Analyse zum Kampf zwischen Fury und Wilder um 5.30 Uhr.

Durch das Spektakel werdet Ihr vom Kommentator Uli Hebel und den Experten Bernd Bönte und Andreas Selak begleitet. Um die Vorkämpfe kümmern sich Sebastian Hackl und Experte Elias Stefanescu.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder: Die beiden Kontrahenten im Head-to-head-Vergleich