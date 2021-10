5 Knockdowns! Brutale Schlägerei! Die Highlights vom Fight für die Ewigkeit im Video

Tyson Fury bleibt Weltmeister im Schwergewicht. Der Engländer setzte sich in Paradise/Nevada in einem der besten Boxkämpfe der vergangenen Jahre durch K.o. in der elften Runde gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder durch.

Hier gibt es die Highlights der Schlacht im Video!

"Wilder ist ein harter Puncher und ein harter Bursche. Es war ein großartiger Kampf. Er war jeder Trilogie in der Geschichte des Sports würdig. Ich bin der Beste der Welt, Wilder ist der Zweitbeste. Ich möchte Jesus Christus danken und allen, die in die Halle gekommen sind", sagte Fury, der auch in seinem 32. Profikampf ungeschlagen blieb (der Fight im LIVETICKER zum Nachlesen).

"Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war nicht gut genug", sagte Wilder: "Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Fury ist gekommen, um sich auf mich zu stürzen und zu versuchen, mich zu vermöbeln. Und das ist ihm gelungen."

