Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk im Free-TV? So seht Ihr den Boxkampf im kostenlosen Livestream

Am heutigen Samstag, den 25. September, trifft Anthony Joshua im Kampf um die Box-Krone im Schwergewicht auf den Ukrainer Oleksandr Usyk. Ob das Duell im Free-TV läuft und wo Ihr den Kampf im kostenlosen Livestream schauen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Sichere dir JETZT noch den Gratismonat bei DAZN und schaue live Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk

Anthony Joshua muss am heutigen Samstag seine vier Weltmeistertitel im Schwergewicht verteidigen! Er trifft dabei auf den noch ungeschlagenen Oleksandr Usyk.

Für Joshua lief die Vorbereitung auf den Kampf jedoch etwas unrund. Eigentlich hätte der Brite schon am 14. August gegen seinen Landsmann Tyson Fury im Kampf der Giganten antreten sollen.

Furys noch anstehender Rückkampf gegen Deontay Wilder machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung und Joshua muss sich mit Usyk nun auf einen ganz anderen Typ Boxer einstellen. Seit Dezember letztes Jahres stand Joshua nicht mehr im Ring und nun muss er am heutigen Samstag alle seine vier Titel verteidigen.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Ort, Datum, Termin, wichtigste Infos

Der Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk beginnt am heutigen Abend, den 25. September um ca. 23.00 Uhr. Ausgetragen wird das Spektakel im Tottenham Hotspur Stadium in London.

60.000 Zuschauer fasst die hochmoderne Arena in London, trotzdem waren die Karten nach wenigen Stunden vergriffen. Vor dem Kampf der beiden Kontrahenten gibt es wie gewohnt diverse Vorkämpfe. Diese beginnen am heutigen Abend bereits um 19.00 Uhr.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Die Fight Card des Abends im Überblick

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk - Schwergewicht

Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic - Cruisergewicht

Callum Smith vs. Lenin Castillo - Halbschwergewicht

Maxim Prodan vs. Florian Marku - Weltergewicht

Christopher Ousley vs. Khasan Baysangurov - Mittelgewicht

Cambell Hatton vs. Izan Dura - Leichtgewicht

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk im Free-TV? So seht Ihr den Boxkampf im kostenlosen Livestream

Der große Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk ist heute Abend nicht im Free-TV zu sehen! Dafür hat sich aber der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für diesen Fight gesichert. Live und exklusiv könnt Ihr also auf DAZN das Spektakel zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk sehen.

Die Übertragung startet bei DAZN heute mit Beginn der Vorkämpfe um 19.00 Uhr. Mark Bergmann und Sebastian Hackl führen durch die Vorkämpfe. Der Hauptkampf beginnt heute Abend um ca. 23.00 Uhr. Den Kampf kommentiert Uli Hebel zusammen mit den DAZN-Experten Bernd Bönte und Andreas Selak.

DAZN bietet neben dem Boxen eine weitreichende Auswahl an Sportereignissen: Dazu zählen unter anderem die Champions League, die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, MMA, die großen US- Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB) und noch diverse Weitere.

DAZN-Probemonat: Die letzte Chance

Um das gesamte Programm von DAZN sehen zu können, könnt Ihr Euch noch bis zum 30. September den kostenlosen Probemonat sichern. Dies ist für Euch die letzte Gelegenheit den Gratismonat bei DAZN zu ergattern.

Wer darüber hinaus DAZN sehen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet monatlich 14,99 Euro. Ein Jahres- Abo bietet DAZN auch an, welches 149,99 Euro kostet und Euch 29,89 sparen kann.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Die wichtigsten Infos im Überblick

Datum: 25. September

Hauptkampf: Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk

Ort: Tottenham Hotspur Stadium in London

Tottenham Hotspur Stadium in London Start der Vorkämpfe: 25.09.2021, 19:00 Uhr

25.09.2021, 19:00 Uhr Start des Hauptkampfs : ca. 23:00 Uhr

: ca. 23:00 Uhr Gürtel: IBF/IBO/WBA/WBO - Gürtel

IBF/IBO/WBA/WBO - Gürtel Übertragung: DAZN

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Die Kontrahenten im Vergleich