Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua verteidigt heute seine Titel gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk. Wir zeigen Euch, wo Ihr den Kampf live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Datum, Austragungsort, Kampfbeginn, Infos

Bühne frei zum Boxkampf des Jahres! Am heutigen Samstag verteidigt Anthony Joshua seine Titel der vier wichtigsten Verbände WBA (Super), IBF, WBO und IBO gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk. Der Kampf findet im Londoner Tottenham Hotspur Stadium in England statt. Die 60.000 Tickets für den Fight waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Joshua kann sich also einer lautstarken Unterstützung durch viele Landsfrauen und Landsmänner sicher sein.

Für AJ ist es der erste Kampf seit Dezember 2020. Damals schlug er den Bulgaren Kubrat Pulew in der 9. Runde K.o. Ursprünglich hätte Joshua bereits am 14. August gegen Tyson Fury kämpfen sollen. Da Fury aber zunächst im Rückkampf gegen Deontay Wilder antreten muss, wurde der Kampf verschoben.

Usyk ist für Joshua also eine Art Zwischenstation. Unterschätzen sollte Joshua den Ukrainer aber nicht. Der ehemalige unumstrittene Weltmeister im Cruisergewicht stieg 2019 ins Schwergewicht auf. In seine bisherigen zwei Kämpfen in der neuen Gewichtsklasse besiegte er Chazz Witherspoon und Dereck Chisora.

Die Vorkämpfe beginnen heute um 19 Uhr, Joshua und Usyk werden gegen 23 Uhr in den Ring steigen.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Exklusiv gibt es den Titelkampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk heute bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigte bereits in der Vergangenheit die Titelverteidigungen des Briten und zeigt generell viele Kampfsport-Highlights.

DAZN zeigt bereits ab 19 Uhr die Vorkämpfe. Durch diese werden Euch Kommentator: Mark Bergmann und Experte Sebastian Hackl begleiten. Die Berichterstattung des Hauptkampfes Joshua vs. Usyk beginnt um 22.15 Uhr mit Kommentator Uli Hebel und den beiden Experten Bernd Bönte und Andreas Selak.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Fightcard

Klasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Schwergewicht (90,72+ kg) Anthony Joshua

(24 - 1 - 0) Oleksandr Usyk

(18 - 0 - 0) Cruisergewicht (90,72 kg) Lawrence Okolie

(16 - 0 - 0) Dilan Prasovic

(15 - 0 - 0) Halbschwergewicht (79,38 kg) Callum Smith

(27 - 1 - 0) Lenin Castillo

(21 - 3 - 1) Weltergewicht (66,68 kg) Maxim Prodan

(19 - 0 - 1) Florian Marku

(8 - 0 - 1) Mittelgewicht (72,57 kg) Christopher Ousley

(12 - 0 - 0) Khasan Baysangurov

(21 - 1 - 0) Leichtgewicht (61,23 kg) Campbell Hatton

(3 - 0 - 0) Izan Dura

(3 - 7 - 0)

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head