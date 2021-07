Boxen: Anthony Joshua kämpft im September gegen Alexander Usyk

Nach dem Hin und Her um einen Vereinigungskampf gegen Tyson Fury hat der britische Box-Weltmeister Anthony Joshua nun neue Pläne für den Spätsommer. Der 31-Jährige wird seine Titel der Verbände WBA, IBF und WBO am 25. September in London gegen den Ukrainer Alexander Usyk verteidigen, das teilte sein Promoter am Dienstag mit.

Der Schwergewichts-Kampf findet im Stadion des Fußballklubs Tottenham Hotspur statt. "Es ist Zeit, meine Krone zu verteidigen", sagte Joshua: "Wir sind zwei Olympiasieger, die sich bis an die Spitze gekämpft haben und nie einer Herausforderung aus dem Weg gegangen sind."

Joshua und Usyk hatten bei den Spielen 2012 in London Gold gewonnen, der Brite im Superschwergewicht, der Ukrainer im Schwergewicht. Der Engländer Fury, Weltmeister der WBC, hatte im Mai angekündigt, dass das Duell mit Joshua im August in Saudi-Arabien steigen soll.

Wenig später allerdings ordnete der unabhängige Schiedsmann und ehemalige Richter Daniel Weinstein an, dass Fury zunächst zu einem Rematch gegen Ex-Champ Deontay Wilder anzutreten hat. Dieser Kampf wiederum sollte eigentlich schon am kommenden Wochenende stattfinden, wurde wegen einer Corona-Infektion Furys aber auf den 9. Oktober verschoben.