Floyd Mayweather und Logan Paul treten in einem Boxkampf gegeneinander an. Wer zeigt / überträgt den Fight heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Ex-Boxer gegen YouTuber! In einem ungewöhnlichen Duell steigen Floyd Mayweather und Logan Paul in den Ring, um gegeneinander zu fighten.

Das Box-Event findet am heutigen Samstag, den 6. Juni, um 20 Uhr Ortszeit in Florida statt. Bedeutet für Deutschland: Hierzulande geht es in der Nacht zum Sonntag, den 7. Juni, ab 2 Uhr zur Sache. Für den Kampf sind sechs Runden vorgesehen, er steigt im Hard Rock Stadium in Miami.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Floyd Mayweather vs. Logan Paul heute live im TV und Livestream?

Den Schlagabtausch zwischen dem 44 Jahre alten Mayweather und dem 26 Jahre alten Paul könnt Ihr sogar in Deutschland verfolgen - nämlich ab 2 Uhr beim Kampfsportportal FIGHTING.de. Mark Bergmann ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Premium Mitglieder, die für das Abo monatlich 9,99 Euro zahlen, können darauf zugreifen. Alternativ habt Ihr aber auch die Möglichkeit, den Kampf für 19,95 Euro als PayPerView zu buchen.

Zudem könnt Ihr ein über 40 Euro teures Ticket bei Fanmio Boxing und Showtime Boxing erwerben und auf diese Art Paul gegen Mayweather sehen. Der Preis beträgt dort in Dollar 49,99. Weitere Zahlungen müsst Ihr nicht befürchten.

Während es für Ex-Boxer Mayweather der zweite Kampf seit seinem Karriereende im Jahr 2017 sein wird - 2018 bezwang er in einem Showkampf gegen den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa -, wird es für Paul der insgesamt erst zwei Fight sein. Der Social-Media-Star und Influencer, der 23 Millionen Abonnenten auf YouTube und 19,6 Millionen auf Instagram hat, startete seine Laufbahn im Ring im vergangenen Jahr und verlor seinen ersten Kampf gegen YouTube-Kollegen KSI.

Als einer der besten Boxer der Geschichte steigt Mayweather natürlich als Favorit in den Ring. Seinen letzten Sieg als aktiver Profi hatte er den irischen UFC-Star Conor McGregor mit einem K.o. gelandet. In seiner aktiven Karriere sammelte er zwischen zwischen 1996 und 2015 zwölf Weltmeistertitel in fünf unterschiedlichen Gewichtsklassen, in all seinen insgesamt 50 Kämpfen blieb er ohne Niederlage. Darüber hinaus hält er mit 26 aufeinanderfolgenden Siegen in WM-Fights in Serie bis heute einen Rekord.

Im Vorfeld der Partie flogen schon beinahe die Fäuste, als Pauls Bruder Jake Mayweather eine Kappe klaute und daraufhin eine wilde Rangelei entstand.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die wichtigsten Daten