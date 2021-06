Lamar Odom vs. Aaron Carter: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Wenige Tage nach dem Showkampf zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul folgt der nächste: Der ehemalige Basketball-Profi Lamar Odom trifft auf Ex-Pop-Star Aaron Carter. Wie Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst vor wenigen Tagen bekämpften sich der in 50 Profi-Kämpfen ungeschlagene Box-Legende Floyd Mayweather und Internet-Star Logan Paul in einem Boxring, nun steht schon der nächste Showkampf an. Dieses Mal jedoch ohne Teilnehmer mit Profi-Box-Erfahrung. Lamar Odom begegnet in der Nacht von heute Freitag auf morgen Samstag im Boxring Aaron Carter.

Der Fight findet in der "Showboat Hotel"-Arena in Atlantic City im Bundesstaat New Jersey statt und startet dabei konkret am Samstag (12. Juni) um 5.30 Uhr deutscher Zeit. Dabei kann es zu Verzögerungen kommen, abhängig von der Dauer der Kämpfe davor. Die Maincard sollen um 3 Uhr losgehen.

Lamar Odom vs. Aaron Carter: Die Maincard im Überblick

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Lamar Odom Aaron Carter Cisco Rosado Peter Gunz Tim Witherspoon Hazel Roche Wideneck Drew Mournet

© getty Lamar Odom gewann als Spieler der Los Angeles Lakers zwei NBA-Meisterschaften.

Es ist eine ungewöhnliche Paarung, die man heute im Boxring in Aktion sehen wird. Bei Lamar Odom handelt es sich um einen ehemaligen professionellen Basketballspieler, der in der NBA unter anderem für die Dallas Mavericks und die Los Angeles Lakers, mit denen er 2008/09 und 2009/10 an der Seite von Kobe Bryant zwei Meisterschaften gewann, spielte. 2014 beendete der nun 41-Jährige seine Basketballkarriere.

Odom im Ring gegenüber stehen wird Aaron Carter, der der Öffentlichkeit vor allem als Pop-Sänger in den 90er Jahren bekannt ist.

Auf dem Papier sieht der Kampf nach einer einseitigen Geschichte aus. Odom ist Carter nämlich sowohl in Größe als auch in Gewicht deutlich überlegen. Der ehemalige Laker ist 2,08 Meter groß und wiegt mehr als 100 Kilogramm, während sein 33-Jähriger Kontrahent 1,83 Meter misst und weniger als 80 Kilogramm auf die Waage bringt. Dementsprechend wird Odom auch einen Vorteil bei der Reichweite genießen.

Der ehemalige Forward zeigte sich deswegen im Vorfeld des Kampfes selbstbewusst. "Es wird kein Kampf werden. Ich werde ihn wahrscheinlich schon in der ersten Minute ausknocken", sagte er gegenüber TMZ.

Beide haben noch keine Erfahrungen im Boxring gesammelt, beide sind Linkshänder.

Lamar Odom vs. Aaron Carter: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Im Free-TV oder beim Streamingdienst DAZN, der dafür bekannt ist, Boxkämpfe auszustrahlen, werdet Ihr den Kampf nicht sehen können. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr Odom gegen Carter live verfolgen könnt.

Der Streaminganbieter FITE zeigt den Fight live und in voller Länge. Das Spektakel wird als PayPerView-Stream angeboten. Heißt: Ihr zahlt einmalig für das Event und müsst dafür kein Abonnement abschließen. Der Preis für Odom-Carter liegt bei 29,99 US-Dollar, was umgerechnet knapp unter 25 Euro sind.

Lamar Odom vs. Aaron Carter: Die Kämpfer im Vergleich