Ex-Weltmeister Floyd Mayweather steigt in einem Schaukampf gegen Social-Media-Star Logan Paul in den Ring. Wir verraten Euch, wo Ihr den Fight live im TV und im Livestream sehen könnt.

Es ist das Box-Comeback des Jahres! Fast vier Jahre nach seinem letzten Profikampf kehrt Floyd Mayweather am kommenden Wochenende in den Boxring zurück. Es ist zwar "nur" ein Showkampf, dieser hat es aber in sich, trifft Mayweather doch auf YouTuber Logan Paul.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul, Übertragung: Datum, Termin, Ort

Der Showkampf zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul findet in der Nacht von Sonntag, 6. Juni, auf Monat, 7. Juni, statt. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami (Florida). Beginn der Veranstaltung, die auch professionelle Kämpfe beinhaltet, ist um 20 Uhr Ortszeit. Dann ist es in Deutschland 3 Uhr am frühen Montagmorgen.

Der Fight zwischen Mayweather und Paul ist auf sechs Runden angesetzt. Ursprünglich hätte er bereits am 20. Februar stattfinden sollen, wurde dann aber kurzfristig verschoben.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul, Übertragung: Boxkampf live im TV und Livestream sehen

Schlechte Nachricht für alle Box-Fans! Das Comeback von Floyd Mayweather wird nicht im deutschen Free-TV übertragen.

Zu sehen bekommt Ihr den Fight des Ex-Weltmeisters gegen Logan Paul nur, wenn Ihr vorher bezahlt. Der Kampf wird exklusiv bei Fanmio Boxing und Showtime Boxing übertragen und ist dort ausschließlich über ein Pay-per-View-Bezahlmodell erwerbbar.

Der Preis beträgt aktuell 49,99 US-Dollar (umgerechnet: knapp über 41 Euro). Es ist aber damit zu rechnen, dass der Preis noch weiter in die Höhe steigt, je näher das Event rückt.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul, Übertragung: Alle Infos zum Kampf

Floyd Mayweather ist einer der besten Kämpfer in der Geschichte des Boxsports. In seiner aktiven Karriere sammelte er zwischen zwischen 1996 und 2015 zwölf Weltmeistertitel in fünf unterschiedlichen Gewichtsklassen, in all seinen 50 Kämpfen blieb er ohne Niederlage. Mit 26 aufeinanderfolgenden Siegen in WM-Fights hält er bis heute einen Rekord.

In den Jahren 2012, 2014, 2015 und 2017 war der heute 44 Jahre alte Mayweather der bestverdienende Sportler der Welt. "Money", so sein Spitzname, absolvierte bereits 2018 einen Showkampf. In Tokio besiegte er den Kickboxer Tenshin Nasukawa.

Logan Paul ist 18 Jahre jünger als Mayweather. Bekannt ist er vor allem als YouTuber, Entertainer und Schauspieler. 2020 feierte er sein Debüt als Boxer. In einem Kampf unter professionellen Regeln unterlag er gegen KSI, seines Zeichens ebenfalls ein YouTuber.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die wichtigsten Daten auf einen Blick