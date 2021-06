Mit Floyd Mayweather und Logan Paul steht ein mit Spannung erwarteter Showkampf im Boxen unmittelbar bevor. Wie lässt sich dieser Fight aber verfolgen, wenn er in Deutschland nirgendwo im TV und Livestream ausgestrahlt wird? SPOX klärt auf.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul, Übertragung: Boxkampf live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Wenn ein YouTuber mit 23 Millionen Abonnenten in einem Stadion wie dem Hardrock Stadium in Miami in den Ringer steigt und dabei einen der besten Boxer der Geschichte herausfordert, dann ist das wohl zweifelsohne ein Event, das man als Sportbegeisterter nicht verpassen möchte.

Problem: In Deutschland wird der Showkampf zwischen Social-Media-Star Logan Paul und Ex-Profi Floyd Mayweather in der Nacht vom Sonntag, 6. Juni, auf Montag, 7. Juni, ab 2 Uhr deutscher Zeit nirgendwo live übertragen. Nicht im TV, nicht im Livestream.

Die TV-Vermarktung des Fights findet über die Plattformen Fanmio Boxing und Showtime Boxing statt. Und wer dort zusehen möchte, muss in die Tasche greifen.

49,99 Euro Dollar kostet ein Zugang bei dem Pay-per-View-Modell, das sind umgerechnet etwas mehr als 40 Euro. Ein satter Betrag, wenn man doch beispielsweise DAZN als Vergleich heranzieht, wo es jede Menge Live-Sport - Fußball, US-Sport, Motorsport, Tennis, Boxen, Darts, Golf, MMA, Rugby, Wintersport uvm. - für 11,99 Euro pro Monat zu sehen gibt und dazu auch noch ein kostenloser Probemonat angeboten wird.

Wie dem auch sei: Um das Duell zwischen Mayweather und Paul nicht zu verpassen, könnt Ihr Euch Euren Zugang hier kaufen. Dieser beinhaltet übrigens auch ein paar Goodies: Ihr bekommt ein limitiertes T-Shirt zu dem Kampf, zudem werden unter allen Bestellern 20 Meet and Greets per Video mit Mayweather und Paul verlost. Und: Fünf Gewinner erhalten von beiden je einen unterschriebenen Box-Handschuh.

Nach dem Kaufabschluss erhaltet Ihr eine entsprechende E-Mail, um wegen des T-Shirts Eure Kleidergröße anzugeben und Details wie Versandkosten auszufüllen. Der gewünschte Livestream steht Euch dann natürlich direkt zur Verfügung, um nichts zu verpassen.

Als einer der besten Boxer der Geschichte steigt Mayweather natürlich als Favorit in den Ring. Seinen letzten Sieg als aktiver Profi hatte er gegen den irischen UFC-Star Conor McGregor mit einem K.o. gelandet. In seiner aktiven Karriere sammelte er zwischen zwischen 1996 und 2015 zwölf Weltmeistertitel in fünf unterschiedlichen Gewichtsklassen, in all seinen 50 Kämpfen blieb er ohne Niederlage. Mit 26 aufeinanderfolgenden Siegen in WM-Fights hält er bis heute einen Rekord.

Das Duell zwischen Mayweather und Paul verspricht auch deshalb spannend zu werden, da Pauls Bruder Jake Paul im Rahmen einer Pressekonferenz Mayweather eine Kappe entwendet hatte und daraufhin eine wilde Rangelei entstand. Schon hier flogen beinahe die Fäuste. Social-Media-Star Paul startete seine Laufbahn im Ring im vergangenen Jahr und verlor seinen ersten Kampf gegen YouTube-Kollegen KSI.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die wichtigsten Daten