Nach über zehn Jahres kehrt Evander Holyfield in den Boxring zurück. Der ehemalige Schwer- und Cruisergewichtsweltmeister wird gegen Kevin McBride kämpfen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung des Fights im TV und Livestream.

Nach Mike Tyson kehrt mit Evander Holyfield ein weiterer großer Name in den Boxring zurück. Zunächst war von einem Showkampf die Rede, doch der 58-Jährige will doch noch einmal einen Profikampf austragen

Im Folgenden findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Kampfes zwischen Holyfield und Kevin McBride im TV und Livestream.

Evander Holyfield vs. Kevin McBride, Übertragung: Datum, Termin, Ort

Der Kampf zwischen Evander Holyfield und Kevin McBride hätte eigentlich in der Nacht vom Samstag (5. Juni) auf Sonntag (6. Juni) stattfinden sollen. Da an dem Tag aber Floyd Mayweather und Logan Paul ihren Fight austragen, wurde Holyfield vs. McBride verschoben.

Ein neuer Termin ist von den Promotern noch nicht offiziell festgelegt worden. Medienberichten zufolge wird der Kampf in den August verschoben.

Der Fight hätte im Meridian at Island Gardens in Miami im US-Bundesstaat Florida über die Bühne gehen sollen. Ob der Kampf auch beim nächsten Termin dort stattfinden soll, ist noch nicht sicher.

Evander Holyfield vs. Kevin McBride, Übertragung: Boxkampf live im TV und Livestream sehen

Schlechte Nachrichten für alle deutschen Boxfans: Der Kampf zwischen Holyfield und McBride wird nicht im Free-TV gezeigt werden.

Stattdessen wird der Fight, wie schon der Kampf zwischen Mike Tyson und Roy Jones Jr., beim kostenpflichtigen US-Streamingdienst Triller übertragen. Dort könnt Ihr jedoch kein Abonnement abschließen, sondern müsst Euch den Kampf einzeln kaufen.

Evander Holyfield vs. Kevin McBride, Übertragung: Alle Infos zum Kampf

"Meine Rückkehr in den Ring ist etwas, das jeder genießen kann, inklusive mir", sagte Evander Holyfield zu seinem Comeback am 5. Juni. Der Hauptzweck des Schaukampfes soll wohltätiger Natur sein. Die Einnahmen sollen allesamt gespendet werden.

Eigentlich hätte es im Mai 2021 das Legenden-Duell mit Erzrivale Mike Tyson geben soll, das ist aber geplatzt weil man sich nicht über die finanziellen Rahmenbedingungen einigen konnte.

Nun geht es gegen Kevin McBride - ausgerechnet der letzte Gegner in der Profikarriere von Tyson. McBride besiegte "Iron Mike" im Juni 2005 in der 6. Runde durch TKO und damit schickte Tyson damit in Rente.

Am Kampftag im Juni wird es über zehn Jahre her sein, dass Holyfield letztmals professionell in einem Boxring stand. Am 7. Mai 2011 schlug er Brian Nielsen aus Dänemark durch TKO.

Auch bei McBride liegt der letzte Kampf knapp zehn Jahre zurück. Am 29. Juli 2011 kämpfte er in Connecticut gegen den Polen Mariusz Wach um den vakanten WBC International Titel. Wach dominierte den Kampf von Beginn an durch technische Überlegenheit und Schnelligkeit. McBride ging in der vierten Runde spektakulär k.o. und musste mit einer Trage aus dem Ring transportiert werden. Nach dieser Niederlage beendete er seine Boxkarriere .

Evander Holyfield vs. Kevin McBride: Der Head-to-head-Vergleich