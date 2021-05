Canelo Alvarez kämpft heute gegen Billy Joe Saunders. Ihr wollt wissen, wer den Boxkampf heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Im Boxsport ist es schwer, den Überblick über verschiedene Übertragungen zu behalten. Viele Kämpfe werden per Pay-per-View gezeigt, DAZN zeigt auch jede Menge Fights. Wie sieht es beim Kampf von Canelo Alvarez gegen Billy Joe Saunders aus?

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Boxkampfes zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders live im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung

Alvarez steht exklusiv bei DAZN unter Vertrag. Der Boxkampf ist also auf jeden Fall bei dem Streamingdienst zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im Free-TV?

Im Free-TV könnt Ihr den Kampf zwischen Alvarez und Saunders nicht verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind ebenso wenig dabei wie die frei empfangbaren Privatsender. Im klassischen TV-Programm könnt Ihr den Fight also nicht verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im Pay-TV?

Auch im klassischen Pay-TV könnt Ihr den Kampf zwischen Alvarez und Saunders nicht sehen. Sky zeigt den Kampf beispielsweise nicht.

Aber: Ihr müsst den Kampf nicht per Pay-per-View erwerben. Der Kampf läuft exklusiv auf DAZN.

Ihr könnt den Kampf also live auf eurem TV verfolgen. Auf einem Smart-TV geht das beispielsweise mit der DAZN-App, aber auch via Chromecast, Fire TV oder diversen Konsolen ist das natürlich möglich.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute im Livestream?

DAZN überträgt den Kampf exklusiv im Livestream. Der Streaming-Anbieter zeigt alle Kämpfe von Canelo Alvarez live. Der Kampf gegen Saunders ist also im DAZN-Abo enthalten, Ihr müsst keine weiteren Gebühren bezahlen.

Ein DAZN-Abo kostet pro Jahr 119,99 Euro, im Monatsabo sind 11,99 Euro fällig. Ihr könnt als Neukunde allerdings einen kostenlosen Probemonat abschließen. Hier könnt Ihr DAZN einen Monat gratis testen.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Datum: 9. Mai 2021

9. Mai 2021 Ort: Arlington, Texas

Arlington, Texas Uhrzeit: Die Fight Night beginnt um 0 Uhr

Die Fight Night beginnt um 0 Uhr Zuschauer: Bis zu 70.000

Bis zu 70.000 Übertragung (DE): DAZN

Livestream (DE): DAZN

Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders: Die Fight Card im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Super-Mittelgewicht Saul "Canelo" Alvarez Billy Joe Saunders Federgewicht Kid Galahad James Dickens Leichtfliegengewicht Elwin Soto Katsunari Takayamc Superweltergewicht Kieron Conway Souleyma Cissokho Schwergewicht Frank Sanchez Nagy Aguilera Leichtgewicht Keyshawn Davis J. Quinone Weltergewicht Kelvin Davis Jan Marsalek

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im TV und Livestream? Disput über Ringgröße

Im Vorfeld des Kampfes gab es einen Streit zwischen beiden Kontrahenten über die Ringgröße. "Das Problem ist, dass ich hier rüberkomme und die wollen mich in einen Boxring werfen, der so klein ist wie eine Telefonzelle", hatte Saunders im Vorfeld gesagt. "Das Stadion ist hunderte Fuß lang und sie wollen einen 16 bis 18 Fuß großen Ring in die Mitte packen. Für mich ist das inakzeptabel, denn ich will einen 24-Fuß-Ring."

Nun wird der Fight aber wie gewohnt stattfinden. "Hallo Leute, ich möchte nur sagen, dass ich froh bin, dass das Problem gelöst ist", schrieb Saunders etwas später via Social Media.

