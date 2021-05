Boxen: Andy Ruiz Jr. siegt gegen Chris Arreola erstmals nach knapp zwei Jahren

Ex-Schwergewichts-Champion Andy Ruiz Jr. (34-2, 22 KOs) hat sich einstimmig nach Punkten gegen Chris Arreola (38-6-1, 33 KOs) durchgesetzt und damit den ersten Sieg seit knapp zwei Jahren gefeiert. Erstmals seit der Niederlage gegen Anthony Joshua stand der 31-Jährige wieder im Ring.

Für den ersten mexikanischen Schwergewichts-Weltmeister der Box-Geschichte, der 2019 Joshua schockte, war es ein wichtiger Schritt zurück zu alter Stärke. Alle drei Kampfrichter hatten Ruiz im Dignity Health Sports Park in Carson/Kalifornien vorne (118-109, 118-109 and 117-110).

"Ich war an meinem Tiefpunkt und musste zurückkommen. Gottseidank hat es für den Sieg gereicht. Nun muss es weitergehen", erklärte Ruiz, der im Vorjahr mit großen Gewichtsproblemen zu kämpfen hatten und dieses nach einem Trainerwechsel wieder deutlich reduzieren konnte.

Doch auch gegen den 40-Jährigen musste Ruiz einige gefährliche Phasen überstehen. Früh in der zweiten Runde ging er zu Boden, in den folgenden Minuten blieb Arreola am Drücker. Im Laufe des Kampfes kontrollierte Ruiz vor 3.940 Zuschauern in der ausverkauften Halle das Duell. Im Anschluss gestand Arrelola die Niederlage ein, wenngleich er mit der Deutlichkeit des Urteils nicht einverstanden war.

Arreola kritisiert Urteil: Nur zwei oder drei Runden?

"Ich respektiere die Kampfrichter. Hat er gewonnen? Na gut. Aber erzählt mir nicht, dass ihr mir nur zwei oder drei Runden geben würdet." Ruiz hingegen gab zu, zu Beginn noch etwas eingerostet und zu selbstbewusst gewesen zu sein. "Er hat mich ordentlich mit einer Rechten erwischt, meine Hände waren zu tief. Aber ich habe weitergemacht."

Vor dem Kampf erklärte Ruiz bereits, dass er sich im Falle eines Sieges auf ein Duell mit Deontay Wilder freuen würde: "Das wäre ein aufregender Kampf mit viel Action. Er ist ein Killer, ich auch. Wen auch immer sie mir in den Weg stellen, ich werde alles geben und hart trainieren."

Ruiz vs. Arreola: Die Main Card