Wer zeigt / überträgt Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren heute live im TV und Livestream?

Jake Paul tritt in seinem dritten Profi-Boxkampf heute gegen Ben Askren an. Hier erfahrt Ihr, wer den Kampf heute live im TV und Livestream überträgt.

Feiert Paul seinen dritten Sieg im dritten Kampf? Oder macht Askren dem YouTuber bei seinem Profidebüt einen Strich durch die Rechnung? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren heute live im Free-TV?

Im deutschen Free-TV wird der Kampf von Paul und Askren nicht gezeigt. Weder ein öffentlich-rechtlicher noch ein Privatsender kann mit dem Fight im Programm aufwarten.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren heute live im Pay-TV?

Auch im deutschen Pay-TV werdet Ihr den Fight nicht finden. Sky hat den Kampf ebenso wenig in seine Programm wie irgendein anderer deutscher TV-Sender.

Ihr könnt den Kampf somit nur im Livestream verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren heute im Livestream?

Der Fight zwischen Paul und Askren läuft exklusiv auf fite.tv. Die Plattform bietet den Fight im Pay-per-View-Format an. fite.tv ist ein digitaler Streaming-Anbieter, der zahlreiche Events aus der Kampfsport-Szene zeigt. Bei fite.tv laufen unter anderem Boxen, MMA aber auch Wrestling.

Was bedeutet Pay-per-View? Es heißt, dass Ihr den Kampf einzeln kaufen musst, Ihr könnt ihn also nicht als Teil eines Abos sehen. Das Paket der gesamten Fightcard in der Nacht auf Sonntag kostet 23,99 Dollar. In Euro umgerechnet sind das etwa 20,46.

Auf fite.tv wird der Fight mit drei verschiedenen Tonspuren angeboten. Ihr könnt aus englisch, deutsch und französisch wählen.

Stadion: Mercedes-Benz-Stadium

Mercedes-Benz-Stadium Ort: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Datum: 18. April 2021

18. April 2021 Beginn: 3 Uhr

3 Uhr Übertragung: fite.tv

Preis: 23,99 Dollar

Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren: Die Fightcard

Gewicht Kämpfer 1 Kämpfer 2 Cruisergewicht (90,72 kg) Jake Paul Ben Askren Superleichtgewicht (63,5 kg) Regis Prograis Ivan Redkach Schwergewicht (90,72+ kg) Antonio Tarver Frank Mir Halbschwergewicht (79,38 kg) Joe Fournier Andres Felipe Robledo Londono

Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren: Wer ist der Favorit?

Für Paul ist es sein dritter Profikampf. Der YouTuber setzte sich in seinen ersten beiden Kämpfen gegen den YouTuber "AnEsonGib" sowie den ehemaligen NBA-Star Nate Robinson durch. Beide Kämpfe gewann Paul durch K.o.

Im Anschluss war der Bruder von Logan Paul auf der Suche nach einem großen Namen als Gegner, unter anderem forderte er Floyd Mayweather und Conor Mcregor öffentlichkeitswirksam heraus. Nun trifft er allerdings auf Askren.

Askren ist ein ehemaliger Ringer und MMA-Kämpfer, der unter anderem bei Olympia teilgenommen hatte und bei den Organisationen One und Bellator seine ersten 19 Kämpfe gewann. Nach seinem Wechsel in die UFC verlor Askren allerdings zwei seiner ersten drei Kämpfe und beendete seine Karriere.

Wie stark "Funky" nach längerer Pause noch ist, ist also fraglich. Darüber hinaus galt Askren in der UFC immer als Takedown-Spezialist, im Boxen zählte der 36-Jährige stets zu den schwächsten MMA-Fightern. Inwieweit Askren als reiner Boxer seinem Status als ehemaliger MMA-Star gerecht werden kann, ist daher fraglich.

Die Buchmacher haben Paul als leichten Favorit gelistet. Vor allem bei den Quoten für einen K.o.-Sieg liegt der YouTuber deutlich vorne.

© getty Jake Paul gewann bisher zwei Profikämpfe.

Boxkampf Jake Paul gegen Ben Askren: Der Head-to-head-Vergleich