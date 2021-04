Jake Paul trifft in seinem dritten Profikampf als Boxer auf Ben Askren. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung. Wir verraten Euch, wie Ihr den Fight live im TV und Livestream sehen könnt.

Jake Paul vs. Ben Askren, Übertragung: Alle Infos zum Boxkampf

Der Kampf zwischen Paul und Askren steigt in der Nacht von Samstag, also dem 17. April, auf Sonntag, dem 18. April. Die Hauptkämpfe sollen ab 3 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Austragungsort des Boxkampfes ist das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. Gekämpft wird im Cruiserweight. Das bedeutet, dass das Gewichtslimit bei 90,72 Kilogramm (200 Pfund) liegt).

Jake Paul, der ein bekannter YouTuber und der Bruder von Logan Paul ist, bestreitet gegen Askren bereits seinen dritten Kampf als Profi. Sein Debüt feierte Paul gegen "AnEsonGib", der ebenso wie Paul aus dem YouTube-Universum stammt. In seinem zweiten Kampf schlug Paul, der zuletzt auch Conor McGregor und Floyd Mayweather zu Kämpfen herausgefordert hat, den ehemaligen NBA-Star Nate Robinson deutlich, schickte Robinson auf die Bretter und gewann den Kampf vorzeitig durch K.o.

Askren feiert derweil sein Debüt als Profiboxer. Der 36-Jährige war ein erfolgreicher Wrestler, der an Olympia teilnahm und in den Organisationen Bellator und One 19 Kämpfe in Serie gewann. Nach seinem Wechsel in die UFC verlor Askren allerdings zwei seiner drei Kämpfe und beendete daraufhin seine aktive Karriere.

Für den Kampf gegen Paul kommt Askren also aus dem Ruhestand und wechselt die Disziplin. Wie stark der ehemalige UFC-Kämpfer als Boxer ist, ist fraglich. In der MMA hatte Askren klare Stärken im Takedown, das klassische Boxen zählte zu den eindeutigen Schwächen von Askren.

Jake Paul vs. Ben Askren, Übertragung: Boxkampf live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

In Deutschland könnt Ihr den Fight zwischen dem YouTube-Star und dem ehemaligen UFC-Kämpfer nicht im TV sehen, weder im Free- noch im Pay-TV. Der Kampf wird exklusiv von fite.tv gezeigt.

fite.tv ist ein digitaler Streaming-Anbieter, der zahlreiche Events aus der Kampfsport-Szene, zum Beispiel Boxen, MMA oder auch Wrestling, überträgt. Den Kampf zwischen Paul und Askren müsst Ihr per Pay-per-View erwerben.

Pay-per-View bedeutet, dass Ihr den einzelnen Kampf käuflich erwerben müsst. In diesem Fall kostet das View-Paket für die gesamte Fightcard 23,99 US-Dollar. Umgerechnet sind das etwa 20,46 Euro. Die Übertragung kann sowohl auf deutsch, auf englisch und auch auf französisch verfolgt werden.

Jake Paul vs. Ben Askren: Die Fightcard im Überblick

Gewicht Kämpfer 1 Kämpfer 2 Cruisergewicht (90,72 kg) Jake Paul Ben Askren Superleichtgewicht (63,5 kg) Regis Prograis Ivan Redkach Schwergewicht (90,72+ kg) Antonio Tarver Frank Mir Halbschwergewicht (79,38 kg) Joe Fournier Andres Felipe Robledo Londono

Jake Paul vs. Ben Askren: Der direkte Vergleich