Jake Paul gegen Ben Askren: Boxkampf heute live im TV und Livestream

In der Nacht auf Sonntag boxt YouTube-Star Jake Paul in seinem dritten Profikampf den ehemaligen UFC-Kämpfer Ben Askren. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Kampf live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Jake Paul vs. Ben Askren: Datum, Termin, Ort

YouTube-Star gegen ehemaligen UFC-Kämpfer! In der Nacht auf Sonntag (18. April) kommt es in der in der Mercedes-Benz Stadium Arena in Atlanta, Georgia, zu einem außergewöhnlichen Profiboxkampf. YouTube-Star Jake Paul kämpft gegen Ben Askren in der in der Cruiserweight-Gewichtsklasse (Limit: 90,72 Kilogramm).

Jake Paul bestreitet heute seinen dritten Profikampf. Nach der Premiere gegen die YouTube-Persönlichkeit "AnEsonGib" schlug er in seinem zweiten Kampf den ehemaligen NBA-Slam-Dunk-Champion Nate Robinson K.o.

Ben Askren betritt Neuland, ist es doch sein erster Boxkampf. Erfahrung im Ring hat er aber in hohem Maße - wenn auch in einer anderen Sportart. Der 36-Jährige bestritt in der Vergangenheit 22 professionelle MMA-Kämpfe in den Beinen, brachte es in den Organisationen Bellator und One gar zum Weltergewichts-Champion.

2019 wechselte er in die UFC, beendete dann aber nach nur einem Sieg in drei Kämpfen seine Karriere. Wie wird er sich jetzt im Boxring schlagen?

© getty Jake Paul schlug in seinem vergangenen Kampf Nate Robinson K.o.

Jake Paul vs. Ben Askren: Die Kämpfer im Head-to-head-Vergleich

Jake Paul Kategorie Ben Askren 24 Alter 36 USA Nationalität USA "The Problem child" Spitzname "Funky" 2-0-0 Bilanz (Boxen) 0-0-0 185 cm Größe 178 cm 193 cm Reichweite 183 cm 90,72 kg Gewicht (Cruisergewicht) 90,72 kg

Jake Paul vs. Ben Askren: Übertragung im TV und Livestream

Der Kampf zwischen Jake Paul und Ben Askren wird in Deutschland von keinem Anbieter im TV oder im Livestream übertragen. Ihr könnt ihn lediglich über den digitaler Video-Streaming-Dienst fite.tv sehen.

FITE TV ist bekannt für seine Übertragungen von Box-, MMA- und Wrestling-Events. Ganz billig wird es aber nicht, sich das Aufeinandertreffen des YouTube-Stars und des ehemaligen UFC-Kämpfers anzusehen. Das erforderliche Pay-Per-View-Paket kostet 23,99 US-Dollar (umgerechnet rund 20,46 Euro). Immerhin habt Ihr die Auswahl zwischen einem Kommentar in deutsch, spanisch oder französisch.

Jake Paul vs. Ben Askren: Die Fightcard

In der heutigen Nacht stehen bei dem Boxevent in Atlanta noch weitere Kämpfe mit prominenter Beteiligung statt. Auch der ehemalige Profiboxer Antonio Tarver und Ex-UFC-Champion Frank Mir werden in den Ring steigen.