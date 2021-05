Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Dereck Chisora und Joseph Parker treten heute Abend gegeneinander an. Alle Informationen rund um den Kampf und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Mit Dereck Chisora und Joseph Parker treffen heute zwei Veteranen des Boxsports aufeinander. Beide hatten bereits Chancen auf den Schwergewichtstitel, nun soll ein neuer Anlauf her. Heute steht der WBO Inter-Continental-Titel auf dem Spiel.

Hier gibt es alle Infos darüber, wie Ihr den Boxkampf Dereck Chisora gegen Joseph Parker heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Uhrzeit, Ort

Der Kampf zwischen Chisora und Parker wird in der OA Arena in Manchester ausgetragen.

Aufgrund der Coronasituation im Vereinigten Königreich werden Zuschauer zugelassen sein. Eine genaue Anzahl nannte der Veranstalter Matchroom Boxing nicht.

Die Vorkämpfe beginnen um 19 Uhr, mit dem Main Event wird gegen 23 Uhr gerechnet. Je nach Ausgang der Vorkämpfe kann es hier zu Verzögerungen kommen, natürlich kann auch alles schneller gehen.

Dereck Chisora vs. Joseph Parker heute im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an diesem Kampf gesichert. Um 19 Uhr beginnt DAZN die Übertragung mit den Vorkämpfen.

Folgendes Personal wird Euch durch die Sendung führen:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Joe Healy

Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Die "beste Fight Card aller Zeiten"?

"Ich denke, es ist die beste Karte, die ich je aufgelegt habe. Das sage ich fast jede Woche, aber hier sehe ich es anders", sagte Promoter Eddie Hearn im Vorfeld des Kampfes. "Jeder Kampf auf der Karte könnte ein Samstagabend-Headliner sein. Es ist also eine wirklich gute Karte. Wirklich gute Karte."

Neben dem mit Spannung erwarteten Kampf von Chisora und Parker verteidigt Katie Taylor, die zurzeit beste Boxerin der Welt, ihre Titel gegen Natasha Jonas. Dazu gibt es zwei weitere Titelkämpfe. Dmitry Bivol und Craig Richards kämpfen um den WBA-Titel im Halbschwergewicht, James Tennyson und Jovanni Straffon um den IBO-Titel im Leichtgewicht.

Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Der Kampf zweier Büffel

Trotz zahlreicher Niederlagen in der Vergangenheit lässt sich Dereck Chisora nicht von seinem Weg abbringen. Für den mittlerweile 37-Jährigen ist es nach der Niederlage gegen Oleksandar Uysk die allerletzte Chance, sich im Rampenlicht zu präsentieren und sich für weitere Kämpfe zu empfehlen.

Damit dies gelingt, hat Chisora den amerikanischen Star-Trainer Buddy McGirt verpflichtet, der den 80er und 90er selber Champion war. Von McGirt gab es nach den ersten Trainingseinheiten ein Lob: "Dereck ist immer noch wissbegierig, und nicht festgefahren, wie viele andere seiner Kollegen."

Eigentlich sollten Chisora und Parker bereits im Oktober 2019 aufeinandertreffen. Letztendlich kam der Kampf nicht zustande, da Parker unter den Nachwirkungen eines Spinnenbisses litt. Chisora kaufte ihm die Begründung aber nicht ab und ist daher nicht so gut auf den Neuseeländer zu sprechen: "Parker ist ein Feigling. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich denke, dass er im Kampf ständig wegrennt, aber ich werde einfach auf ihn einhämmern. Dieser Kampf wird für mich und für ihn die Hölle. Ich werde ihm die Gottesfurcht einprügeln und am Ende gewinnen. Ich komme, um Schmerz und Krieg zu bringen."

Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Beide wollen zurück an die Weltspitze

Der 29-jährige Parker muss ebenfalls gewinnen, um wieder in die Weltspitze zu rücken. Er verlor 2018 zuerst gegen Anthony Joshua und später noch gegen Dillian Whyte. Seitdem boxte er vier Aufbaugegner und fuhr vier Siege ein. "Ich bin mir bewusst, dass mich ein Sieg auf britischem Boden und im weltweiten TV in die Pole-Position um einen erneuten WM-Fight bringen wird, während eine Niederlage katastrophal für meine weitere Karriereplanung wäre", sagte er im Vorfeld.

Gegen Joshua zeigte Parker damals, was in ihm steckt. Er zwang AJ über die volle Distanz und ließ dabei dessen Knockout-Serie reißen. Am Ende siegte Joshua dennoch klar nach Punkten (119:109, 118:110, 118:110).

Chisora dagegen hatte schon mehrere Chancen auf den Titel. Unter anderem trat er gegen Vitali Klitschko an. Chisora konzentrierte sich in der Vergangenheit nicht immer auf das Sportliche.

Dereck Chisora vs. Joseph Parker: Die Fight Card