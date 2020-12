Boxen - Anthony Joshua zerlegt Kubrat Pulev: Der Weg für Tyson Fury ist frei

Box-Champion Anthony Joshua hat den giftigen Kubrat Pulev mit einer krachenden Rechten ausgeknockt (die Highlights im Video). Der Weg für den Mega-Fight im Schwergewicht gegen Tyson Fury ist frei.

Erst verbeugte sich Anthony Joshua brav vor den 1000 Fans in der Wembley-Arena, dann eilte er zur ersten Publikumsreihe. Dort saß Kumpel Floyd Mayweather. Der schrille Superstar und einst beste Pound-to-Pound-Boxer aus den USA hatte Joshua bei dessen K.o.-Sieg im WM-Kampf um die Schwergewichtskrone gegen den lange tapfer mitkämpfenden Bulgaren Kubrat Pulev unterstützt.

"Sein Bling-Bling hat mich etwas geblendet", scherzte Joshua über den Auftritt des schmuckbehangenen "Money" Mayweather, der 2017 nach 50 Fights ungeschlagen zurückgetreten war und gerne teure Outfits präsentiert. "Er ist ein großartiger Kämpfer, ein verdammt guter Kerl, Gentleman, ich respektiere sein Handwerk", sagte Mayweather über Joshua, der seinem Gegner keine Chance gelassen hatte.

"An und für sich ist Pulev gut in den Kampf gekommen. Er hätte ein besseres Ende verdient gehabt", sagte Pulevs deutscher Trainer Ulli Wegner am Sonntag dem SID. Der 78-Jährige hatte wegen vertraglicher Probleme nicht mit nach London fliegen können. "Ich lass ihn ein paar Tage in Ruhe. Er ist ein guter Junge, hat große Moral bewiesen", meinte Wegner.

Anthony Joshua schlägt Kubrat Pulev: Die besten Bilder des Kampfes © getty 1/15 Anthony Joshua hat sich durch K.o. in der neunten Runde gegen Kubrat Pulev durchgesetzt und seinen Schwergewichtstitel in den Verbänden IBF, IBO, WBO und WBA verteidigt. Der Bulgare wehrte sich dabei tapfer. Die besten Bilder des Kampfes. © getty 2/15 Auf "Sweet Caroline" als Einstimmung für die 1000 Zuschauer folgt der Einmarsch von Pulev und Joshua. Bevor es losgeht, müssen die beiden bereits vom Ringrichter getrennt werden. © getty 3/15 Auch Floyd "Money" Mayweather will sich das Spektakel nicht entgehen lassen und flog extra nach London. Nach dem Kampf feiert er gemeinsam mit Joshua und posiert mit den Gürteln. © getty 4/15 Doch zuvor steht noch ein wenig Arbeit für AJ auf dem Programm. Und nach verhaltenem Start ist der Brite in Runde drei plötzlich zur Stelle! © getty 5/15 Joshua durchbricht die Deckung der Kobra, der dem Champion gleich zweimal den Rücken zuwendet. © getty 6/15 Pulev wird angezählt und geht zweimal zu Boden. Wie durch ein Wunder rettet sich der Bulgare in die Pause und zeigt sich in der Folge überraschend gut erholt. © getty 7/15 Besonders im Clinch und mit seiner Führhand kann Pulev punkten, die Runden fünf bis acht gestalten sich mehr oder weniger ausgeglichen. © getty 8/15 Insbesondere über eine längere Distanz wurden Pulev nahezu keine Chancen eingeräumt, dennoch weiß er immer wieder Akzente zu setzen und verleitet Joshua mit kleinen Psycho-Spielchen dazu, unkonzentriert zu werden. © getty 9/15 Letztlich ist der um acht Jahre jüngere Joshua dann aber doch zu stark: In Runde neun punktet Joshua mehrfach mit dem Jab, mit seinem gefürchteten Aufwärtshaken bringt er Pulev erneut auf die Matte. © getty 10/15 Tatsächlich schafft es Pulev noch einmal, sich zu berappeln und den Kampf fortzusetzen. © getty 11/15 Wenige Sekunden später ist dann aber tatsächlich Schluss: Die Rechte von Joshua trifft ins Schwarze, Pulev geht krachend zu Boden. K.o. in Runde neun! © getty 12/15 AJ schreit seine Freude ins Gesicht des Kontrahenten ... © getty 13/15 ... und bejubelt seinen 24. Sieg im 25. Kampf - 23 davon durch K.o. © getty 14/15 Pulev zollt dem Sieger für kurze Zeit Respekt, .... © getty 15/15 ... ehe es dann doch wieder zu Sticheleien kommt. "Im Boxen geht es mehr um Taten als um Reden. Ich bin zurückgekehrt zu meinem besten Boxen", stellt AJ im Anschluss klar.

Anthony Joshua: "Lass es Tyson Fury sein!"

Nach Joshuas 24. Sieg im 25. Profikampf fiebert die Boxszene nun dem Mega-Thriller gegen Tyson Fury entgegen. Joshua verteidigte seine drei wichtigen WM-Titel der WBA, WBO und IBF, Fury hält den vierten Titel, den der WBC. "Wer auch immer den Gürtel hat, ich würde gerne gegen ihn kämpfen", rief Joshua in London den Fans zu und meinte: "Wenn das Tyson Fury ist, dann lass es Tyson Fury sein."

Sein Promoter Eddie Hearn rieb sich schon mal die Hände. "Ab morgen nehmen wir den Kampf gegen Tyson Fury in Angriff. Es ist der größte Kampf in der britischen Boxgeschichte", sagte Hearn. Auch Bernd Bönte, langjähriger Klitschko-Manager, ist von dem Deal überzeugt. "Die beiden Teams haben sich schon geeinigt", glaubt Bönte, "ob der Vertrag nun auch unterschrieben wurde, weiß ich nicht."

Fury schaltete sich über die Sozialen Netzwerke ebenfalls in die Debatte ein. "Ich will den Kampf, ich will ihn als nächstes", sagte der 2,06-m-Mann in einem Video: "Ich knocke ihn innerhalb von drei Runden aus." Allerdings gibt es für Fury offenbar noch eine vertragliche Verpflichtung für einen dritten Kampf gegen Ex-Champion Deontay Wilder (USA). Das erste Duell endete mit einem Remis, den zweiten Kampf gewann Fury.

Anthony Joshua zeigt auch gegen Pulev zwei Gesichter

Gegen Pulev zeigte Joshua wieder einmal seine zwei Gesichter. Nach mäßigem Auftakt drehte der Mann aus Watford im Norden Londons in Runde drei plötzlich auf, deckte seinen Gegner mit mehreren Aufwärtshaken ein, Pulev wurde zweimal angezählt. Dass sich der Bulgare von diesen Niederschlägen noch erholte, grenzte an ein Wunder.

Doch in den nächsten Runden zeigte der bereits 39 Jahre alte Pulev sein Kämpferherz und konnte den Kampf wieder einigermaßen ausgeglichen gestalten, gewann sogar die vierte und sechste Runde. In Runde neun machte Joshua wieder ernst, brachte vier Aufwärtshaken in Folge ans Kinn seines Gegners. Pulev wurde zweimal angezählt, ehe ihn Joshua mit einer krachenden Rechten endgültig K.o. schlug.