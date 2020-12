Anthony Joshua und Kubrat Pulev treffen heute Abend in der O2 Arena in London aufeinander. Wer den Kampf des Jahres live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua (AJ) gegen Kubrat Pulev heute live im TV und Livestream?

Anthony Joshua und Kubrat Pulev treffen am heutigen späten Abend des 12. Dezembers aufeinander. Der Beginn des Kampfes ist für 23 Uhr festgesetzt, zuvor finden bereits Vorkämpfe statt.

Live und exklusiv läuft das gesamte Event auf DAZN. Der Streaming-Dienst beginnt seine Übertragung um 19 Uhr, ehe um 22.30 Uhr die Vorberichterstattung für den Hauptkampf folgt.

Folgendes Gespann ist für DAZN im Einsatz:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Andreas Selak

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Die Fightcard

Dreimal Schwergewicht und einmal Cruisergewicht stehen heute Abend auf dem Plan.

Gewichtsklasse Boxer 1 Boxer 2 Schwergewicht (90,72 kg+) Anthony Joshua Kubrat Pulev WBA(Super)/IBF/WBO/IBO-Weltmeisterschaft Cruisergewicht (bis 90,72 kg) Lawrence Okolie Krzysztof Glowacki Vakante WBO-Weltmeisterschaft Schwergewicht (90,72 kg+) Hughie Fury Mariusz Wach - Schwergewicht (90,72 kg+) Martin Bakole Sergey Kuzmin Vakanter WBC-International-Titel

Anthony Joshua über Kampf mit Tyson Fury

Joshua ist Titelträger von drei der vier großen Boxverbände (IBO, WBO, IBF), nur der WBC-Titel fehlt dem Briten noch, um sich unangefochtener Champion nennen zu können. Diesen Titel trägt derzeit sein Landsmann Tyson Fury, weshalb uns im kommenden Jahr wohl der größte Kampf der englischen Boxgeschichte bevorsteht. Derzeit ist Joshua aber noch komplett auf seinen kommenden Gegner fokussiert.

"Alles über zukünftige Gegner bitte erst nach dem Kampf gegen Pulew", sagte der Champion am Rande der Pressekonferenz vor dem WM-Kampf.

"Ich will das ganze Drumherum gar nicht. Ich will einfach nur kämpfen. Es wird ein großes Spektakel, aber das interessiert mich nicht. Es geht nur um mich und meinen Gegner", sagte er zudem im Interview mit DAZN und SPOX.

"Die Zeit ist mein Vorteil. Ich glaube, je länger meine Gegner warten, desto schwieriger wird es für sie. Ich entwickle mich stetig weiter. Ich werde jedes Mal stärker und schlauer. Das ist ein Segen für mich!", fügte er an.

Hier gibt es das gesamte Interview mit Anthony Joshua!

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev im Head-to-Head-Vergleich

Anthony Joshua ist größer, länger, jünger und erfahrener in großen Kämpfen. Auf dem Papier ist AJ demnach der klare Favorit.