Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Ort, Datum, TV-Übertragung

Saul "Canelo" Alvarez und Callum Smith treten gegeneinander um den WBC-, den WBA- und den The Ring-Supermittelgewicht-Titel an. Für beide wird es der erste Kampf im Jahr 2020 sein. Wann und wo der Showdown zwischen dem mexikanischen Superstar und dem amtierenden WBA-Champion stattfindet und wo Ihr das Box-Event live in der TV-Übertragung und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Datum, Uhrzeit und Ort

Saul "Canelo" Alvarez und Callum Smith steigen am Samstag, den 19. Dezember in San Antonio, Texas in den Ring, rund 15.000 Zuschauer sollen dem Event im Alamodome-Stadion eine angemessene Atmosphäre verleihen.

Losgehen soll es um 23 Uhr Ortszeit. Bedingt durch die Zeitverschiebung beginnt der Showdown zu deutscher Zeit demnach am Sonntag, den 20. Dezember, um sechs Uhr morgens.

Für "Canelo" wird es der erste Fight seit dem 2. November 2019 sein, damals bezwang er WBO-Champion Sergey Kovalev bei seinem ersten Auftritt im Halbschwergewicht und krönte sich zum Weltmeister. "Mundo" dagegen kam am 23. November 2019 zu seinem bislang letzten Box-Einsatz und verteidigte gegen John Ryder den WBA Superchamp-, den Ring Magazine- und den WBC Diamond-Titel.

Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Boxen live im TV und im Livestream

Der Boxkampf Alvarez vs. Smith ist nicht im deutschsprachigen Free-TV zu sehen. DAZN zeigt das spektakuläre Duell, das in über 200 Ländern und Regionen zu sehen sein wird. Der Streamingdienst hat seine globale Expansion mit dem Boxen als Hauptprodukt für den 1. Dezember angekündigt.

DAZN überträgt die Vorkämpfe und den Hauptkampf ab zwei Uhr in der Nacht live und exklusiv. Uli Hebel kommentiert, Experte ist Andreas Selak.

In der DACH-Region zeigt DAZN schon seit mehreren Jahren die spektakulärsten Kämpfe der Boxwelt, unter anderem Joshua vs. Ruiz I & II, Wilder vs. Fury I, II und sogar Classic Fights wie Canelo vs. Mayweather!

Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Das Head-to-Head

Von der Körperlänge her steht ein ungleiches Duell bevor. Mit Smith erwartet Alvarez im Vergleich ein Hüne, der Brite hat zudem auch noch all seine bisherigen Kämpfe gewonnen.

Kämpfer Saul Alvarez Callum Smith Kampfname Canelo Mundo Nationalität Mexiko Großbritannien Alter 30 30 Größe 173 cm 191 cm Reichweite 179 cm 198 cm Gewichtsklasse Mittelgewicht (72,57 kg) Supermittelgewicht (76,2 kg) Stil Rechtshänder Rechtshänder Titel WBA (Super), WBC (Franchise), The Ring (Mittelgewicht), WBA (Regular) WBA, The Ring (Supermittelgewicht) Bilanz 53-1-2 (36 KOs) 27-0-0 (19 KOs) K.o.-Quote 67 Prozent 70 Prozent

Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Die Fightcard

Nicht nur bei dem Duell zwischen Alvarez und Smith geht es um Titel. Um einen Gürtel im Fliegengewicht kämpfen Julio Cesar Martinez Francisco Rodriguez Jr. Auch darüber hinaus finden einige Fights statt.