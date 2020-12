Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Head to Head, Statistiken, Kämpfe

Am Samstag (23 Uhr live auf DAZN) steigt Anthony Joshua nach über einem Jahr Pause gegen Kubrat Palev wieder in den Ring. Im Vorfeld des Mega-Events präsentieren wir Euch das Head to Head, die Statistiken sowie die bisherigen Kämpfe der beiden Boxer.

Anthony Joshua gegen Kubrat Palev live und in voller Länge sehen? Jetzt DAZN einen Monat lang kostenlos testen!

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Head to Head, Statistiken

Der Blick auf die reinen Statistiken offenbart einen klaren Vorteil für AJ, der nicht nur satte acht Jahre jünger ist, sondern auch einen Reichweitenvorteil von sechs Zentimetern gegenüber der "Cobra" besitzt.

Verloren haben beide erst einen Kampf in ihrer Karriere, Joshua hat seine Gegner aber deutlich öfter durch K.o. besiegt (91 Prozent zu 50 Prozent). Zudem steht Pulev bisher noch ohne Titel da.

Kämpfer Anthony Joshua Kubrat Pulev Kampfname AJ The Cobra Nationalität Großbritannien Bulgarien Alter 31 Jahre 39 Jahre Größe 198 cm 194 cm Reichweite 208 cm 202 cm Gewichtsklasse Schwergewicht (90,72+ kg) Schwergewicht (90,72+ kg) Stil Rechtshänder Rechtshänder Titel IBO, WBO, IBF, WBA (Super) - alles Schwergewicht - Bilanz 23-1-0 (21 KOs) 28-1-0 (14 KOs) K.o.-Quote 91 Prozent 50 Prozent

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Bisherige Kämpfe

Beide Boxer stehen mit erst einer Niederlage bei über 20 Siegen mit einer beinahe makellosen Bilanz da. Bei Anthony Joshua, der 2013 gegen den Rumänen Florian Benche sein Debüt im Profiboxen gab, ist die einzige Niederlage noch nicht lange her: Im Juni 2019 schickte der krasse Außenseiter Andy Ruiz den bis dato ungeschlagenen Titelträger der WBO, IBF und WBA gleich viermal auf die Bretter und siegte schlussendlich verdient durch technischen K.o.

Joshua ließ sich von dieser Niederlage aber nicht unterkriegen und eroberte seine Titel im Rematch knapp ein halbes Jahr später wieder zurück. Für Pulev ist die einzige Niederlage schon ein paar Jahre her, 2014 ging der Bulgare gegen den damaligen Weltmeister Wladimir Klitschko in der fünften Runde K.o. Sein letzter Kampf war ein Sieg nach Punkten im November 2019 gegen den US-Amerikaner Rydell Booker.

Mit Wladimir Klitschko bekam es Joshua in seiner Karriere auch zu tun, allerdings kann der Engländer das Duell als einen der größten Triumphe seine Karriere bezeichnen. Am 29. April 2017 kam es im Wembley-Stadion in London zu einem der wohl besten Kämpfe der letzten Jahre. Vor 90.000 Fans sicherte sich Joshua in der 11. Runde durch technischen K.o. den Sieg, bis dahin war es ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Kontrahenten.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev live im TV und Livestream

Live und exklusiv könnte Ihr den Kampf zwischen Joshua und Pulev in der O2 Arena in London heute auf DAZN sehen.

Der Streaming-Dienst beginnt seine Berichterstattung um 19.30 Uhr deutscher Zeit, ehe ab 22.30 Uhr die Vorberichte für den Hauptkampf beginnen. Kommentator Uli Hebel und Experte Andreas Selak verfolgen den Kampf live an den Mikrofonen.

11,99 Euro kostet DAZN im Monat, 119,99 Euro im Jahr. Dabei könnt Ihr das gesamte Angebot nutzen. Dieses umfasst Events aus UFC, Bellator, Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1), US-Sport, Darts, Tennis, Rennsport, Radsport und vieles mehr.

Das Beste: Ihr könnt DAZN vier Wochen lang kostenfrei testen!

© getty

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Die Fightcard

Gleich dreimal kommt es heute Abend zu Duellen im Schwergewicht, lediglich Lawrence Okolie und Krzysztof Glowacki stehen sich im Cruisergewicht gegenüber.