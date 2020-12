Boxen: Anthony Joshua und Kubrat Pulev bepöbeln sich beim Wiegen

Vor dem Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev in der Londoner O2 Arena (Sa., 23 Uhr LIVE auf DAZN) wären beinahe schon beim Wiegen die Fetzen geflogen. Beide Kämpfer bepöbelten sich massiv.

Der englische Weltmeister und sein bulgarischer Herausforderer standen sich Auge in Auge gegenüber und provozierten sich. Damit nicht bereits vor dem eigentlichen Fight die Fäuste flogen, mussten Security-Leute dazwischen gehen.

Joshua brachte schließlich 109,2 kg auf die Waage, sein Gegenüber kam auf 108,6 kg. Für den 39-jährigen Pulev, der unter anderem vom deutschen Kulttrainer Ulli Wegner vorbereitet wurde, dürfte es die letzte Chance auf den WM-Titel sein.

Bisher verließ die "Cobra" in 29 Profikämpfen (14 K.o.-Siege) lediglich einmal den Ring als Verlierer. 2014 wurde er von Wladimir Klitschko in Hamburg in der fünften Runde in den Ringstaub geschickt.

Der 31-jährige Joshua steht erstmals seit seinem Punktsieg gegen Andy Ruiz im Dezember 2019 wieder im Ring. Ein halbes Jahr zuvor hatte er sensationell gegen Ruiz durch technischen K.o. in der siebten Runde verloren.