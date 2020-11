"Iron Mike" Tyson überrascht bei Showkampf-Comeback - und will noch nicht aufhören

Mike Tysons Box-Comeback wusste zu beeindrucken. Manch einer sah den früheren Weltmeister gar als Sieger beim Remis im Show-Duell gegen Roy Jones Jr. Der mittlerweile 54-Jährige könnte nun auf den Geschmack gekommen sein.

Mike Tyson zündete sich erst einmal einen Joint an. "Ich kann einfach nicht aufhören", verriet die lebende Box-Legende nach dem großen Comeback im Alter von 54 Jahren. Marihuana rauche er jeden Tag, erzählte der Ex-Weltmeister lachend, das habe keine negativen Auswirkungen auf ihn.

Die Liebe für das grüne Blättchen und die lockeren Sprüche sind aber scheinbar alles, was vom alten "Iron Mike" geblieben ist. Beim weltweit beachteten Remis gegen Ex-Champion Roy Jones Jr. präsentierte sich Tyson fit wie seit Jahrzehnten nicht und sendete eine eindringliche Botschaft.

Viele Fans und Experten freuten sich bereits, als sie sahen, wie Tyson Jones über die acht Runden im Staples Center von Los Angeles immer wieder gut traf. Kommt er nach diesem für zwei ältere Männer beeindruckenden Show-Fight vielleicht sogar noch einmal ganz offiziell zurück? Tysons Antwort dürfte sie enttäuschen. "Das ist größer, als um Titel zu kämpfen. Wir helfen Menschen. Darum geht es mir jetzt", sagte er. Seine zehn Millionen US-Dollar Gage spendete Tyson komplett.

Solche Events für den guten Zweck will er aber in Zukunft wieder machen. "Was ich im Ring tue, ist nicht nur für mich ein Geschenk. Vorher ging es um mich, um heiße Frauen, Flugzeuge und Autos. Das reicht mir aber nicht mehr", sagte Tyson. Auch auf den schnellen K.o., der in der Profikarriere immer das Ziel war, kommt es ihm nicht mehr an: "Ich wollte über die Runden gehen. Mir geht es jetzt ums Durchhalten." Das tat er gegen Jones mit Bravour, mehrmals schlug Tyson hart zu. Zwischendurch wurde öfter geklammert, im Alter ist das zu entschuldigen.

George Foreman: "Bester Showkampf, den ich je gesehen habe"

Für den früheren Schwergewichts-Superstar George Foreman sei es gar "der beste Showkampf" gewesen, den er je gesehen habe, schrieb er auf Twitter: "Tyson kämpft nicht wie ein 50-Jähriger, er ist zu stark für Roy", so der frühere Ali-Gegner. Dass die Punktrichter den Kampf trotzdem Unentschieden werteten, hätte den Mike von früher vielleicht noch aufgeregt. Heute ist das in Ordnung. Tyson lobte stattdessen die Performance von Jones.

Jener gab sich etwas zerknirschter, Unentschieden seien nicht sein Ding, sagte er. Bei der Frage, ob Jones während des Kampfes in irgendeiner Form Angst hatte, sich zu verletzen, grätschte prompt Tyson dazwischen. Er ist eben doch ein Entertainer. "Warum sorgt sich niemand um meinen Arsch? Ich habe 15 Jahre nicht gekämpft!", rief er und brachte sogar Jones zum Lachen, der seine Profikarriere erst 2018 beendet hatte.

Box-Legende Mike Tyson: Ein Leben voller Drogen, Sex und Gewalt © imago images 1/23 Mike Tyson stieg mit 54 Jahren noch einmal gegen Roy Jones Jr. in den Ring. "Iron Mike" wirkt heute geläutert, seine Karriere war aber von Skandalen geprägt. Ein Rückblick. © imago images 2/23 2019 sagte Tyson im Interview mit Good Morning Britain: "Meine Kindheit war dieselbe wie eines jeden in meinem Viertel. Wir hatten kein Geld und keine Hoffnung. Gewalt, Drogen, Alkohol: Ich wurde viele Male verhaftet." © imago images 3/23 Tyson wuchs ohne Vater auf, seine Mutter war Prostituierte. "Ich war früher in Gangs, ich hatte Waffen, schoss auf Leute, auf mich wurde geschossen." Mit zwölf habe er gelernt, Menschen niederzuschlagen. © imago images 4/23 "Ich hatte keine Ahnung, was ich tat, aber ich fühlte mich gut. Alle sagten mir, ich sei gut darin. Das machte mich zu diesem Tyrannen, der vor nichts Respekt hatte", sagte Tyson. Doch Tyson teilte nicht nur aus, er wurde auch zum Opfer. © imago images 5/23 "Ich spreche nicht gerne darüber. Ich möchte das hinter mir lassen, aber ich wurde als Kind missbraucht", sagte Tyson einst in einem Interview mit ESPN. © imago images 6/23 1985 begann Tyson seine Profikarriere. Ein Jahr später, im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen, krönte er sich mit einem K.o. gegen Trevor Berbick zum bis heute jüngsten Schwergewichtsweltmeister der Geschichte. © imago images 7/23 Trotz seiner erfolgreichen Laufbahn als Profiboxer begleitete ihn die Vergangenheit bis tief in seine Karriere. Wie Tyson in seiner Autobiographie "Undisputed Truth" schrieb, nahm er oft selbst wenige Minuten vor einem Kampf Kokain zu sich. © imago images 8/23 Neben Drogen begleiteten Tyson jahrelang auch Frauengeschichten. "Als ich jung war, war ich ein Tier mit Geld. Ich gab es den Leuten und hatte Sex mit ihren Müttern oder Schwestern. Ich hatte Orgien. Ich war verrückt, war krank und hatte keine Ahnung." © imago images 9/23 Im "Hotboxin"-Podcast erzählte Tyson, dass er in Las Vegas VIP-Zugang zu sämtlichen Nachtclubs hatte. "Und ich hatte eine Prostituierte, die meine Freundin war", sagte er. Anfang der 1990er Jahre folgte die düsterste Zeit in Tysons Karriere. © imago images 10/23 1992 soll er eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Gegen seine Verurteilung zu sechs Jahren Haft und 30.000 Dollar Schmerzensgeld wehrte sich Tyson jedoch: "Wie kann man jemanden vergewaltigen, der um 2 Uhr morgens ans Hotelzimmer klopft?" © imago images 11/23 Tyson wurde nach drei Jahren und acht Monaten wegen guter Führung entlassen. Die Zelle erwies sich für ihn offenbar sogar als Luxus: "Im Knast hatte ich so viel Sex, dass ich erschöpft war, ich hatte nicht einmal die Kraft, ins Fitnessstudio zu gehen." © imago images 12/23 In seiner Biographie schrieb Tyson deshalb: "Manchmal fantasierte ich darüber, jemandem das Gehirn wegzublasen, damit ich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen kann." © imago images 13/23 Es verwundert wenig, dass Tyson nach seiner Freilassung keinen Lebenswandel vollzog. Das Sex- und Drogen-Leben ging weiter. Er gab monatlich 40.000 Dollar für Marihuana aus, er betrieb eine Plantage in Kalifornien, was dort legal ist. © imago images 14/23 1995 stieg Tyson zurück in den Ring. 1996 holte er sich den WM-Gürtel zurück. 1997 folgte die nächste Zwangspause: Evander Holyfield, der legendärste Biss der Sportgeschichte, 15 Monate Sperre. © imago images 15/23 In der dritten Runde biss Tyson seinem Gegner in einem Wutanfall ins Ohr und riss ihm ein Stück Knorpel ab. "Ich war wütend, weil Evan mir einen Kopfstoß verpasst hatte (…) und ich wurde einfach wütend", sagte Tyson später bei Oprah. © imago images 16/23 "Und außerdem war ich stinksauer, weil er so ein guter Kämpfer war. Ich wurde verrückt", sagte Tyson, der sich in Oprah Winfreys Show bei Holyfield entschuldigte. © imago images 17/23 Nach dem Berufsverbot startete Tyson noch einige Comebackversuche. 1999 landete er aufgrund von Körperverletzung erneut im Knast. Weitere Skandale blieben nicht aus. Sein Sieg gegen den Polen Andrzej Golota wurde nachträglich annulliert. © imago images 18/23 Tyson hatte Drogen konsumiert. "Ich rauchte Marihuana, kurz bevor ich in die Umkleidekabine ging, und es hat mir nichts ausgemacht", gab Tyson später zu. 2002 bekam er noch einen letzten WM-Kampf gegen Lennox Lewis, den er jedoch verlor. Und die Drogen? © imago images 19/23 Es ging immer weiter. "Es war eine Drogenüberdosis nach der anderen, ich habe nur verrückte Dinge getan, ich weiß nicht, wie ich am nächsten Tag aufgewacht bin. Ich dachte sogar daran, mich umzubringen", sagte Tyson bei einem Medienauftritt 2013. © imago images 20/23 Um diverse Dopingtests dennoch zu bestehen, benutzte Tyson den Urin seiner Frau, wie er selbst angab. "Sollte dann irgendjemand mal sagen, ich wäre schwanger, hätte ich eben den Urin meiner Kinder abgegeben", sagte Tyson zu ESPN. © imago images 21/23 Tyson gab zu, eine Penis-Imitation für das Fälschen der Tests benutzt zu haben. Die Kontrolleure hätten sich während der Dopingproben immer unwohl gefühlt und sich umgedreht, erklärte Tyson. So hätte er die Proben fälschen können. © imago images 22/23 Eine Geschichte beschreibt Tysons Wahnsinn besonders gut: Er bezahlte einen Tierpfleger dafür, dass er nur seine damalige Ehefrau Robin Givens und ihn in den Zoo lassen würde. Die beiden kamen zum Gorillakäfig, als Tyson einen besonderen Wunsch äußerte. © imago images 23/23 Tyson erzählte später: "Ich bot dem Pfleger 10.276 Euro an, damit er den Käfig öffnet und mich den Gorilla schlagen lässt ... aber er lehnte das Angebot ab."

Um Tysons Wohlergehen wird in nächster Zeit jedoch wohl niemand fürchten müssen. Nie mehr wolle er sich in den "fetten Mike" zurückverwandeln, der er nach seinem Karriereende 2005 geworden war. 30 Kilo hatte er vor dem Jones-Fight abgespeckt.

Und das Gewicht wolle er halten. Für die nächsten Jahre hat der passionierte Taubenzüchter zudem ein paar ganz einfache Wünsche: "Ich will meine Tauben und meine schönen Klamotten, meine Kinder und meine Frau natürlich auch - und meine Joints." Mike Tyson scheint tatsächlich endlich im Gleichgewicht zu sein.