Boxen: Felix Sturm gibt offenbar Comeback im Dezember

Der fünfmalige Profibox-Weltmeister Felix Sturm kehrt offenbar trotz der gegen ihn verhängten dreijährigen Haftstrafe in diesem Jahr in den Ring zurück.

Laut Bild-Zeitung soll der 41-Jährige am 19. Dezember in Hamburg für den Boxstall Universum sein Comeback geben, der Gegner werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Er sei "bereit und fit, wieder an die Weltspitze vorzustoßen", sagte der frühere Box-Champ.

Zuletzt hatte Sturm vor über vier Jahren einen Boxkampf bestritten. 2019 war er auf der Fitnessmesse Fibo festgenommen worden und saß anschließend acht Monate in Untersuchungshaft.

Im April wurde er wegen Steuerhinterziehung, Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz und Körperverletzung verurteilt. Gegen das Urteil hat der gebürtige Leverkusener Revision eingelegt, der Fall wird vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe neu verhandelt.