Mike Tyson vs. Roy Jones Jr.: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream

Mike Tyson ist zurück! Im stolzen Alter von 54 will der legendäre Boxer der Welt zeigen, was er noch drauf hat und tritt gegen Roy Jones Jr. in den Ring. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wann und wo der Kampf stattfindet und wo Ihr ihn live im TV und Livestream sehen könnt.

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr.: Datum, Uhrzeit und Kampfort

Tyson und Roy Jones Jr. treffen in der Nacht vom 28. November (Samstag) auf den 29. November im legendären Staples Center in Los Angeles, der Heimspielstätte der Lakers und Clippers, aufeinander. Die Maincard soll um etwa 3 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Neben dem Kampf wird auch für die passende musikalische Begleitung gesorgt. Die Rapper DaBaby, Lil Wayne, French Montana, Wiz Khalifa und YG wurden als Liveperformer angekündigt - Starpower pur!

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr.: Die Fightcard

Die Fightcard könnte sich noch leicht verändern bis zum 28. November.

Maincard Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse Mike Tyson Roy Jones Jr. Schwergewicht Jake Paul Nate Robinson Cruisergewicht Badou Jack Blake McKernan Halbschwergewicht Viddal Riley Rashad Coulter Cruisergewicht Prelims Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse Jamaine Ortiz Nahir Albright Leichtgewicht Irvin Gonzalez Jr. Edward Vasquez Federgewicht Juiseppe Cusumano Nick Jones Schwergewicht

Tyson vs. Jones Jr. im TV und Livestream sehen

Der Boxkampf zwischen Tyson und Jones. Jr ist nicht im Free-TV zu sehen.

Sky hat die Rechte an der Übertragung erworben und fordert dafür einen stolzen Preis: Abonnenten des Pay-TV-Senders können ein Ticket für den Kampf bestellen und zahlen dafür 20 Euro, oder 15 Euro falls sie vor dem 27. November (Freitag) um 12 Uhr zuschlagen. Der Kampf wird dann auf Sky Sport 3 zu sehen sein.

Die Vorkämpfe Jake Paul vs. Nate Robinson, Badou Jack vs. Blake McKernan und Viddal Riley vs. Rashad Coulter sind in dem Paket enthalten. Die Vorberichterstattung beginnt um 2.30 Uhr. Mit der "Sky Go"-App könnt Ihr die Übertragung auch als Livestream empfangen.

Mike Tyson: Seine legendärsten Kämpfe

Tyson hat seine ersten 37 Profi-Box-Kämpfe gewonnen, bevor er am 11. Februar 1990 seine erste Niederlage gegen James Douglas erfuhr.

Obwohl Jones Jr. (51 Jahre) auch zu Tysons Zeit aktiv war, haben die beiden nie gegeneinander gekämpft. Ein Duell war bereits geplant, doch Jones Jr. wechselte vorher zurück ins Halbschwergewicht, während Tyson über seine Karriere hinweg als Schwergewicht antrat.