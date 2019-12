Ruiz vs. Joshua: WM-Rückkampf zwischen Spektakel und Sportwashing

Zum Jahresende bietet das Schwergewichtsboxen ein Highlight: Beim WM-Rückkampf zwischen Weltmeister Andy Ruiz jr. und Herausforderer Anthony Joshua in Saudi-Arabien stehen beide Boxer unter einem enormen Druck - und die Sportart im Zwielicht.

Das Ballyhoo vor dem "Clash of the Dunes" setzte Anthony Joshua in den Sand. Beim obligatorischen Stare-down lächelte der Herausforderer leicht nervös auf den um einen halben Kopf kleineren Weltmeister Andy Ruiz jr. herunter, und statt des von vielen Fans erhofften Trash-Talks übertrieb es der Brite fast mit seiner Höflichkeit.

"Also, was ist die richtige Taktik, um dich zu schlagen?", fragte Joshua im netten Plauderton allen Ernstes den Mann, der ihm vor einem halben Jahr vor den Augen der gesamten Boxwelt gedemütigt und drei der vier wichtigsten Weltmeister-Gürtel abgenommen hatte. Ruiz lächelte und antwortete cool: "Keine Ahnung, boxe mich einfach herum."

Die besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten: Bernd Böntes Top-10-Ranking © getty 1/21 Bernd Bönte war als Manager von Wladimir und Vitali Klitschko mittendrin im Box-Zirkus. Vor dem WM-Kampf zwischen Andy Ruiz und Anthony Joshua stellt der DAZN-Experte nun seine Top 10 der besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten auf. Hier ist das Ranking. © getty 2/21 Platz 10: Mike Tyson (USA) - aktiv zwischen 1985 und 2005. © getty 3/21 Begründung: "Er ist der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, hatte aber im Grunde genommen von 1986 bis 1990 eine sehr kurze Karriere. Die zweite Phase wurde durch zwei Kämpfe gegen Holyfield jäh zerstört. Er hat nicht für diesen Sport gelebt." © getty 4/21 Platz 9: Larry Holmes (USA) - aktiv zwischen 1973 und 2002. © getty 5/21 Begründung: "Mit einem der besten Jabs hat er seine Kämpfe aus der Distanz dominiert. Etwas überschattet wurde seine Karriere von seinem Sieg im Jahr 1980 über Muhammad Ali. Das tat ihm selbst sehr weh, weil Ali zuvor viel geholfen hatte." © getty 6/21 Platz 8: Vitali Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2012. © getty 7/21 Begründung: "Grandios, wie er nach fast vierjähriger Pause direkt den Weltmeister Peter Samuel ausgeboxt hat, bis dieser aufgab. Er ist dreimaliger Weltmeister, aber auch außerhalb des Rings einer der Größten aller Zeiten im Schwergewicht." © getty 8/21 Platz 7: Wladimir Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2017. © getty 9/21 Begründung: "Er hat eine Ära geprägt und ist zusammengenommen der am längsten amtierende Weltmeister im Schwergewicht, ohne dabei jemandem aus dem Weg gegangen zu sein. Grandios auch seine Zusammenarbeit mit den Trainern Fritz Sdunek und Emanuel Steward." © getty 10/21 Platz 6: Evander Holyfield (USA) - aktiv zwischen 1984 und 2011. © getty 11/21 Begründung: "Er wurde vier Mal Weltmeister, hat sogar den Titel im Cruisergewicht geholt und alle großen Verbände vereint. Mental war er einer der Allerstärksten im Schwergewicht, eine mega Leistung." © getty 12/21 Platz 5: George Foreman (USA) - aktiv zwischen 1969 und 1997. © getty 13/21 Begründung: "Nach aktuell Wilder war er der härteste Puncher. Bekannt geworden durch seine Niederlage gegen Ali hat er zuvor Ken Norton und Joe Frazier auf unnachahmliche Art geschlagen. Mit 45 Jahren nochmal Weltmeister geworden - grandios!" © imago images 14/21 Platz 4: Rocky Marciano (USA) - aktiv zwischen 1947 und 1955. © getty 15/21 Begründung: "Er ist der Mann der 50er-Jahre und hat mit 49-0 eine einmalige Bilanz. Ungeschlagen zurückzutreten ist eine grandiose Leistung." © getty 16/21 Platz 3: Lennox Lewis (England/Kanada) - aktiv zwischen 1989 und 2003. © getty 17/21 Begründung: "Drei Mal Weltmeister, zwei Mal nach schweren K.o.-Niederlagen wiedergekommen - großartig dabei, wie er sich seine Gegner immer wieder mit seinem langen Jab zurechtgelegt hat. Bildete außerdem mit Emanuel Steward ein tolles Tandem." © getty 18/21 Platz 2: Joe Louis (USA) - aktiv zwischen 1934 und 1951. © getty 19/21 Begründung: "Er ist derjenige Weltmeister, der am längsten ununterbrochen im Schwergewicht amtiert hat. Dabei hat er trotzdem alle Großen seiner Zeit geboxt." © getty 20/21 Platz 1: Muhammad Ali (USA) - aktiv zwischen 1960 und 1981. © getty 21/21 Begründung: "Der Größte aller Zeiten, wie er auch selbst sagte. Als dreifacher Weltmeister hat er alle Großen seiner Ära besiegt. Hat etwas zu lang geboxt, ist aber dennoch mit Abstand einmalig - auch wie er sich für Bürgerrechte eingesetzt hat."

Ruiz vs. Joshua: Scharfe Kritik am Austragungsort

Für die Joshua-Fans bleibt zu hoffen, dass ihr Liebling im Ring seine ungewohnte Rolle als Herausforderer beim WM-Rückkampf am Samstag (gegen 21.45 Uhr MEZ live auf DAZN) besser beherrscht. Das wünschen sich auch die saudischen Gastgeber in Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad. Schließlich soll Kronprinz Mohammed bin Salman rund 100 Millionen Dollar (etwa 90 Millionen Euro) für das Spektakel bezahlt haben.

Wegen des aus Menschenrechtslage höchst fragwürdigen Austragungsortes hagelte es Kritik, Amnesty International nannte das "Sportswashing", wie sportliche Großereignisse zu PR-Zwecken bezeichnet werden, als "katastrophal". Doch Geld regiert auch im Boxen die Welt, und so versprach Joshua-Promoter Eddie Hearn der Königsfamilie, der "Clash of the Dunes" werde genau wie der "Rumble in the Jungle" (Muhammad Ali vs. George Foreman) und der "Thrilla in Manila" (Muhammad Ali vs. Joe Frazier) in die Geschichte eingehen. Ohne leichtbegleidete Nummern-Girls, versteht sich.

Von der Riesensumme streicht Joshua mit geschätzten 60 Millionen Dollar den Bärenanteil ein, doch es könnte der vorerst letzte große Zahltag für ihn sein. Eine zweite Niederlage gegen den nach wie vor pummeligen US-Amerikaner Ruiz würde das Bild, dass sich der Box-Adonis in den 22 unbesiegten Kämpfen zuvor erarbeitet hatte, endgültig zerstören. Er setze sich selbst stark unter Druck, "weil ich mental und körperlich so hart gearbeitet habe", sagte der 30-Jährige, "um ganz oben zu stehen."

Doch auch Ruiz spürt Druck. Sein schillerndes Leben als Boxchampion, das er mit dem Kauf von Luxusautos gerne nach Außen trägt, könnte mit einem Schlag wieder vorbei sein. "Ich will diese wunderschönen Gürtel nicht abgeben", sagte der Weltmeister der Verbände IBF, WBO und WBA. Und er will kein "One-Hit-Wonder" sein wie einst James "Buster" Douglas nach dessem Sieg 1990 gegen Mike Tyson.

© getty

Andy Ruiz: "Bin bereit für Rock 'n' Roll"

Im ersten Kampf am 1. Juni im Madison Square Garden hatte der kurzfristig eingesprungene Boxer mit mexikanischen Wurzeln bewiesen, dass man ihn trotz seines beachtlichen Bauchumfangs nicht unterschätzen sollte. Der Mann, der als Kind vom Vater für gutes Training mit Schokoriegeln belohnt wurde, muss nun aber beweisen, dass sein Wille, den Boxthron zu verteidigen, genauso groß ist, wie ihn zu besteigen. "Ich bin bereit für Rock 'n' Roll", versprach Ruiz den Fans - und natürlich dem Gastgeber.

Ein Mitglied der Herrscherdynastie lässt sich nach dem Kampf den Ring zu Hause als Trophäe hinstellen. "Es muss in seinem Palast sein, komplett mit Blut", sagte Mike Goodall, dessen Firma den Ring hergestellt hat, der BBC: "Alles, was drauf ist, will er." Der erste WM-Kampf zweier Schwergewichtsboxer im Nahen Osten ist reichlich bizarr, sportlich aber ein absolutes Highlight.