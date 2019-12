Boxen: Jake Paul nächster Youtuber-Kampf - Datum, Übertragung im TV und Livestream

Der nächste YouTuber wagt den Schritt in den Box-Ring. Jake Paul wird gegen AnEsonGib boxen. Wann der Kampf stattfindet und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bereits Jakes Bruder Logan stieg in den Box-Ring. Gegen den YouTuber KSI gab es zwei Kämpfe, zuletzt am 9. November, als KSI durch "Split Decision" siegte.

Youtuber-Boxen, Jake Paul gegen AnEsonGib: Datum, Uhrzeit, Ort

Der Kampf zwischen beiden wird am Donnerstag, 30. Januar, in Miami stattfinden. Austragungsort wird das Meridian auf den Island Gardens sein.

Neben den YouTubern werden auch Titelkämpfe ausgetragen: So will Demetrius Andrade seinen WBO-Mittelgewichtstitel gegen Luke Keeler verteidigen. Außerdem wird es zwei Junioren Titelkämpfe geben.

Jake Paul vs. AnEsonGib im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an diesem Box-Kampf gesichert. Bereits der Kampf zwischen Logan Paul und KSI war auf DAZN zu sehen.

Auf DAZN gibt es ein umfangreiches Box-Angebot: So zeigt DAZN unter anderem die Kämpfe von Anthony Joshua und Canelo Alvarez exklusiv.

Neben Boxen hat der Streamingdienst reichlich Fußball im Programm: Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und noch vieles mehr gibt es auf DAZN. Darüber hinaus zeigt DAZN Basketball, UFC-Kämpfe. American Football, Eishockey, Tennis und weitere Sportarten. Durch die Kooperation mit Eurosport seht Ihr auf dem Eurosport-Channel dazu noch Wintersport, Grand-Slam-Tennis, Tour de France und die Olympischen Spiele.

Das DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro pro Jahr.

Youtuber-Boxen: Wer ist Jake Paul?

Bekannt wurde Jake Paul durch seinen Account auf Vine. Bis Vine 2013 eingestellt wurde, hatte er dort knapp zwei Milliarden Views. Von 2015 bis 2017 spielte Jake Paul in der Comedy-Serie Bizaardvark, die auf Disney Channel erschien, mit.

Wie schon Bruder Logan ist Jake auf YouTube aktiv und sorgte bereits für einige Diskussionen. So postete er mehrmals Inhalte, die von YouTube später zensiert werden mussten.

Zu dem Kampf gegen AnEsonGib sagt er: "Ich komme als unbesiegter Champion unter meinen Kollegen in den Boxsport und es ist meine Pflicht, die Latte für andere, die in den Sport einsteigen wollen, so hoch wie möglich zu hängen. Für mich ist das mehr als nur ein Kampf. Es ist eine Chance, der Welt zu zeigen, dass jeder mit einem Traum, einer Vision und der richtigen Einstellung Widrigkeiten überwinden und auf der größten Bühne glänzen kann."

© getty

Youtuber-Boxen: Wer ist AnEsonGib?

YouTuber AnEsonGib ist weniger bekannt als Jake Paul. Auf seinem YouTube-Account postete er meist Videos, wie er bei FIFA verschiedene Packs öffnet.

Der 25-Jährige stammt aus Saudi Arabien und lebt zurzeit in Dubai. Er sammelte bereits Erfahrungen im Boxen. So gab es zwischen ihm und KSI bereits einen Show-Kampf.

AnEsonGib ließ bereits eine Kampfansage durchsickern: "Jake Paul wird für den Rest seiner Tage meine gehende, sprechende Werbung sein."