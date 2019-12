Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Den Kampf im legalen Livestream sehen

Am Samstag ist es soweit: Anthony Joshua bekommt seinen Rückkampf gegen Andy Ruiz. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spektakel legal im Livestream mitverfolgen könnt.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz legal im Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN bietet die einzige legale Übertragungs-Möglichkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im deutschen TV wird der Kampf indes nicht ausgestrahlt.

Um 18 Uhr startet die DAZN-Übertragung mit den Vorkämpfen, ab voraussichtlich 21 Uhr findet das Main-Event mit dem Kampf zwischen Joshua und Ruiz statt. Jan Platte begleitet als Kommentator, Joe Healy ist Experte.

Neben dem Aufeinandertreffen zwischen Joshua und Ruiz hat DAZN auch weitere hochklassige Boxkämpfe sowie die UFC im Angebot. Doch auch Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Motorsport, Handball oder Hockey kommen im Programm des "Netflix des Sports" nicht zu kurz.

Joshua vs. Ruiz: Wann und wo findet der Kampf statt?

Ausgetragen wird der Fight am Abend des 07. Dezembers in der Diriyah-Arena in Saudi-Arabien. Die Vorkämpfe starten um 18 Uhr, ab ca. 21 Uhr soll der Hauptkampf beginnen.

Joshua - Ruiz: Head-to-Head

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. britisch Nationalität US-amerikanisch "AJ" Spitzname "Destroyer" 1,98 Meter Größe 1,88 Meter 2,08 Meter Reichweite 1,88 Meter 22 Siege 33 21 davon durch KO 22 1 Niederlagen 1 Linksauslage Stil Linksauslage

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Vorschau

Am 01. Juni 2019 schockte Andy Ruiz die Boxwelt, als "das fette kleine Kind", wie sich der Mexikaner damals selbst gerne bezeichnete, den bis dahin in 21 Kämpfen ungeschlagenen und als besten Schwergewichts-Boxer der Welt geltenden Anthony Joshua nach sieben Runden auf die Bretter schickte und sich zum vierfachen Weltmeister krönte.

Nun, gut ein halbes Jahr später, treten die beiden beim "Clash on the Dunes" erneut gegeneinander an. Schon kurz nach der Niederlage AJs hatte dessen Management die Rückkampfklausel im Vertrag gezogen, der diesmal jedoch auf neutralem Boden, genauer gesagt in Saudi Arabien, stattfindet.

Anthony Joshua: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Resultat 29. April 2017 Wladimir Klitschko Sieg: TKO 11. Runde 28. Oktober 2017 Carlos Takam Sieg: TKO 10. Runde 31. März 2018 Joseph Parker Sieg nach Punkten 22. September 2018 Alexander Powetkin Sieg: TKO 7. Runde 1. Juni 2019 Andy Ruiz Niederlage: TKO 7. Runde

