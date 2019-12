Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: DAZN-Dokumentation "One Night" mit Stallone

Der Rückkampf zwischen Anthony Joshua gegen Andy Ruiz steht bevor. Im ersten Kampf siegte überraschend der Mexikaner Ruiz. Zu dieser großen Überraschung hat der Streamingdienst DAZN nun einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der sogar von Sylvester Stallone mitproduziert wurde. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um diese Doku und wo Ihr das Ganze sehen könnt.

Wo kann ich die DAZN-Dokumentation "One Night" mit Stallone sehen?

Die Dokumentation könnt Ihr ganz einfach über den DAZN-Channel auf YouTube abrufen. Dort könnt Ihr Euch das Ganze kostenlos ansehen. Alternativ gibt es die Dokumentation "One Night" natürlich auch auf DAZN zu sehen.

Worum geht es in der DAZN-Dokumentation "One Night"?

Der Dokumentarfilm wird den historischen Sieg von Andy Ruiz Jr. Anfang des Jahres gegen Anthony Joshua beleuchten. Die Underdog-Geschichte von Ruiz wird in diesem Film natürlich im Mittelpunkt stehen.

Ruiz nutzte damals ein TKO in der siebten Runde gegen den stark favorisierten Joshua, um der erste mexikanische Schwergewichtsmeister der Welt zu werden.

Sylvester Stallone sagt dazu: "Mein Hollywood-Skript erwachte in dieser historischen Juni-Nacht zum Leben, als der unbekannte Boxer Andy Ruiz einen Sieg erzielte, der die Welt schockierte. Es war der echte Rocky und die perfekte Geschichte, um unsere Partnerschaft mit DAZN zu beginnen.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz II: Datum, Uhrzeit, Ort

Der so heiß erwartete Rückkampf zwischen AJ und Andy Ruiz Jr. steigt am Samstag (7. Dezember). Austragungsort ist nicht erneut der Madison Square Garden in New York, sondern die saudi-arabische Stadt Diriyah.

Bei dem Kampf treten die beiden Boxer um die Schwergewichtstitel der WBA, IBF, WBO und IBO an. Der einzige Schwergewichtstitel, der bei dem Superfight zwischen Joshua und Ruiz Jr. nicht auf dem Spiel steht, ist der Schwergewichtstitel der WBC, der momentan von Deontay Wilder gehalten wird.

Rückkampf AJ vs. Andy Ruiz im TV und Livestream sehen

Der Kampf wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Folgendes Personal führt Euch ab 18 Uhr durch die Vorkämpfe:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Joe Healy

Ab 21.45 Uhr begleiten Euch dann folgende Personen durch den Hauptkampf:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experten: Andreas Selak und Bernd Bönte

Auf DAZN könnt Ihr neben zahlreichen Boxkämpfen natürlich noch vieles mehr sehen. So überträgt der Streamingdienst unter anderem UFC-Kämpfe sowie Bellator-Veranstaltungen. Außerdem können sich Fußball-Freunde über ein umfangreiches Angebot freuen: DAZN zeigt 40 Spiele der Bundesliga, über 100 Partien der UEFA Champions League sowie jede Begegnung der UEFA Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1.

Dazu könnt Ihr auf DAZN noch weitere Sportarten wie Basketball, American Football (mit der RedZone-Konferenz), Tennis, Darts und noch vieles mehr sehen.

Das DAZN-Abo kostet lediglich 11,99 im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Joshua vs. Ruiz: Alle Kämpfe des Abends

Neben Joshua gegen Ruiz stehen noch zwei weitere Titelkämpfe auf dem Programm. Zudem treten Alexander Povetkin und Michael Hunter gegeneinander an.