Boxen: Andy Ruiz Jr. gegen Anthony Joshua live im Livestream und TV sehen

Anthony Joshua will Revanche nehmen, nachdem ihm Andy Ruiz Jr. im Juni alle vier Schwergewichtstitel entriss und sich zum Weltmeister durch technischen Ko. krönte. SPOX gibt euch alle Informationen zur Übertragung des Kampfes.

Ihr wollt die besten Kämpfe im Boxen sehen? Dann sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ruiz gegen Joshua: Wann und wo findet der Fight statt?

Der Kampf um die Schwergewichtstitel der IBF, IBO, WBO und WBA findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Geboxt wird in der saudi-arabischen Stadt Diriyya nahe der Hauptstadt Riad unter dem Motto "Clash on the Dunes" (Kräftemessen in den Dünen). Der Beginn des Fights ist für circa 21 Uhr geplant.

© getty

Ruiz gegen Joshua: Wo wird der Boxkampf übertragen?

Das Duell der beiden Schwergewichtler wird exklusiv, live und in voller Länge im Livestream auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt regelmäßig die großen Box-Events und hat sich auch die Rechte am Rückkampf zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua gesichert. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

DAZN gibt es im Monatsabo für 11,99 Euro oder im Jahresabo für 119,99 Euro. Und das beste ist: DAZN kann im ersten Monat kostenlos getestet werden. Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern.

Die Übertragung auf DAZN startet bereits um 17 Uhr mit den hochkarätigen Vorkämpfen. Und auch der Hauptkampf kommt aufgrund des Austragungsortes in Saudi-Arabien zu einer sehr zuschauerfreundlichen Zeit. Um circa 21 Uhr wird der Hauptkampf zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua starten.

Kommentiert wird das Event von Uli Hebel, als Experten stehen ihm Andreas Selak und Bernd Bönte zur Seite.

DAZN ist aber nicht nur die Heimat von hochkarätigem Boxsport. Der Streamingdienst überträgt auch regelmäßig Kämpfe der Mixed-Martial-Arts-Organisationen UFC und Bellator.

Und natürlich gibt es bei DAZN auch Spitzenfußball aus der Champions League, der Bundesliga und vielen anderen europäischen Topligen zu sehen.

Joshua vs. Ruiz: Die Kämpfer im Vergleich

Hier gibt es die wichtigsten Kennzahlen zu den beiden Schwergewichtsboxern. Ruiz Jr. fügte Joshua im Juni seine erste Niederlage überhaupt zu und gewann völlig überraschend und sensationell den Titelkampf im Madison Square Garden durch technischen Ko.

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. britisch Nationalität US-amerikanisch "AJ" Spitzname "Destroyer" 1,98 Meter Größe 1,88 Meter 2,08 Meter Reichweite 1,88 Meter 22 Siege 33 21 davon durch KO 22 1 Niederlagen 1 Linksauslage Stil Linksauslage

© getty

Joshua vs. Ruiz: Alle Kämpfe des Abends

Neben Joshua gegen Ruiz stehen noch zwei weitere Titelkämpfe auf dem Programm. Zudem treten Alexander Povetkin und Michael Hunter gegeneinander an.