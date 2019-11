Deontay Wilder verteidigt seinen WM-Titel des Box-Verbandes WBC im Schwergewicht gegen Herausforderer Luis Ortiz. Wann der Kampf stattfindet und wo Ihr ihn im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Boxen: Wann ist der Kampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz?

Das Duell zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz findet Samstagabend (Ortszeit) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt. Entsprechend muss man hierzulande in der Nacht zu Sonntag lange wach bleiben oder früh aufstehen, wenn man den Kampf live sehen möchte.

Konkret heißt das: Die offizielle Startzeit ist für 3 Uhr angesetzt. Allerdings werden mehrere Vorkämpfe ausgetragen, bevor Wilder und Ortiz in den Ring steigen. Eine genaue Uhrzeit lässt sich also nicht sagen.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz im Livestream sehen

Klar ist aber, dass DAZN als exklusiver Broadcaster ab 3 Uhr auf Sendung geht, alle Fights der Undercard und natürlich den Hauptkampf in seinem Livestream zeigt. Kommentator ist dann Jan Platte, der wiederum von Experte Joe Healy unterstützt wird.

DAZN überträgt nun schon seit mehreren Jahren die Highlights im Boxen. Somit steht an diesem Wochenende nicht nur der Wilder-Kampf an, sondern am 7. Dezember auch der Rückkampf von Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Junior.

Boxen: Wilder vs. Ortiz - alle Kämpfe der Nacht im Überblick

Hier findet sich eine Übersicht über die Duelle des Abends:

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse Gürtel Deontay Wilder Luis Ortiz Schwergewicht WBO Leo Santa Cruz Miguel Flores Superfedergeweicht WBA (Super) Brandon Figueroa Julio Ceja Superbantamgewicht WBA (Regular) Luis Nery Emmanuel Rodriguez Bantamgewicht WBC (Silver) Leduan Barthelemy Eduardo Ramirez Superfedergewicht Viktor Slavinskyi Rigoberto Hermosillo Superfedergewicht Arnold Alejandro John Gemino Leichtgewicht Omar Juarez Kevin Shacks Superleichtgewicht Jose Manuel Gomez Daniel Placeres Superfedergewicht Marcellos Wilder Dustin Long Cruisergewicht Vito Mielnecki Jr. Marklin Bailey Weltergewicht Angel Alejandro Francisco Rodriguez Federgewicht Shon Mondragon Juan Centeno Superbantamgewicht

Deontay Wilder: Verteidigt er seinen Titel erneut?

Wilder verteidigt seinen Gürtel zum zehnten Mal. Damit ist der US-Amerikaner seit fast vier Jahren ungeschlagen.

Einer seiner letzten Gegner: Ortiz. Der Kubaner verlor im vergangenen Jahr in der zehnten Runde nach technischem K.o. gegen Wilder.

Geht Luis Ortiz gegen Deontay Wilder wieder K.o.?

Ortiz ist mittlerweile 40 Jahre alt und kann auf die Erfahrung von 34 Profikämpfen bauen. 31 Mal ging er dabei als Sieger aus dem Ring, wobei er 36 Mal seinen Gegner per Knockout erledigte.

Klingt nach einem gewaltvollen Schlag, doch was Wilders Statistik hier verrät, setzt dem noch einen drauf: Der hat in 42 Kämpfen nämlich bei 41 Siegen 40 Knockouts zu verbuchen.