KSI vs. Logan Paul live sehen: Uhrzeit, Übertragung und TV

Der Box-Kampf zwischen KSI und Logan Paul wirft seine Schatten voraus. Wann der Kampf zwischen den beiden YouTube-Stars stattfindet und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir noch heute Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und sehe diesen Kampf umsonst!

KSI gegen Logan Paul: Datum, Uhrzeit, Ort

Der Kampf findet in der Nacht von Samstag, 10. November, auf Sonntag, 11. November, statt. Austragungsort ist das legendäre Staples Center in Los Angeles, Kalifornien.

Neben dem Fight der beiden YouTuber gibt es bereits um 3 Uhr einen weiteren interessanten Kampf. Billy Joe Saunders wird seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht und Devin Haney seinen WBC-Titel im Leichtgewicht verteidigen.

© getty

KSI vs. Logan Paul 2 live sehen: Übertragung im TV und Livestream

Diesen Kampf könnt Ihr live auf DAZN sehen. Um 3 Uhr beginnt die Berichterstattung mit folgendem Personal:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Expertin: Zeina Nassar

Neben zahlreichen Box-Kämpfen bietet DAZN auch weiteren Spitzensport der Extraklasse an. Fußball-Fans dürfen sich über die Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Europa League, MLS, Serie A, Ligue 1 und LaLiga freuen.

Das Abonnement umfasst zudem Sportarten wie Basketball, American Football, Eishockey, Tennis, Radsport, Bowling, Darts, UFC, Beachvolleyball und Rennsport. Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr auf DAZN über den Eurosport-Channel sogar Grand-Slam-Tennis, Tour de France und die Olympischen Spiele sehen.

Für 11,99 Euro könnt Ihr das gesamte Angebot nutzen, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei testbar sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Für 119,99 Euro könnt Ihr zudem ein Jahresabo bei DAZN abschließen.

Boxen - Logan Paul: Wer ist das?

Logan Paul hat auf vielen Sozialen Medien, wie YouTube oder Facebook, mehrere Millionen Abonnenten erreicht. Auf seinen Kanälen gibt es Vlogs, eine eigene Serie und noch vieles mehr zu sehen. Paul, der aus Westlake (Ohio) stammt, verkauft zudem seine eigene Modekollektion unter dem Namen Maverick by Logan Paul.

Bei seinen vielen Videos gerät Paul immer wieder mal in die Kritik: So drehte er im Dezember 2017 ein Video, in dem er sich gemeinsam mit Freunden in Aokigahara (ein Selbstmordwald in Japan) aufhielt. Dort filmte er eine Leiche und von vielen Zuschauern als sehr respektlos und geschmacklos wahrgenommen. Später erschien eine Videobotschaft, in der er sich für sein Verhalten entschuldigte. Das "Skandalvideo" ist mittlerweile offline.

Tyson Fury vs. Otto Wallin: Die besten Bilder vom Kampf in Las Vegas © getty 1/10 Tyson Fury hat in der Nacht auf Sonntag einen Kampf gegen Otto Wallin bestritten. Bereits beim Wiegen vor dem Fight sorgt der Engländer mit einer Maske für Aufsehen. © getty 2/10 Beim Fight in Las Vegas selbst betritt der Schwergewichtler dann die Arena im Mexiko-Outfit. © getty 3/10 Der Grund: Am 16. September ist Independence Day in Mexiko. "Viva Mexico", brüllt der "Gypsy King" in der T-Mobile Arena. © getty 4/10 Dort fehlen übrigens natürlich auch die Ring-Girls nicht. © getty 5/10 Dann geht es endlich los. Fury ist der klare Favorit, für den Schweden Wallin ist es der größte Kampf seiner Karriere. © getty 6/10 Wallin gibt alles und Fury erleidet bereits in der dritten Runde einen tiefen Cut über dem rechten Auge. © getty 7/10 Fury sieht fortan nicht mehr viel, der Fight wird deshalb ziemlich kompliziert. © getty 8/10 Nur mit viel Mühe bringt Furys Lager die Verletzung unter Kontrolle. © getty 9/10 Der 31-Jährige wird allerdings in der Schlussphase immer stärker, wird vom "Gypsy King" zum "Gypsy Warrior", wie er nach dem Fight erzählt. © getty 10/10 Er siegt letztlich einstimmig nach Punkten (116:112, 117:111, 118:110), adelt seinen 28-jährigen Gegenüber dennoch als "Viking Warrior". Nun steht dem Duell gegen Weltmeister Deontay Wilder nichts mehr im Weg. Der Kampf soll am 22. Februar 2020 steigen.

Boxen - KSI: Wer ist das?

Der Youtuber KSI heißt mit bürgerlichen Name Olajide William Olatunji. Er wurde zunächst durch Videos für FIFA bekannt, die er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte. Später drehte er auch Videos zu GTA. Auch KSI gilt als kontrovers.

So kam es auf einem Eurogamer-Event zu einem Zwischenfall. Dort belästigte er Mitarbeiter und Teilnehmer des Events verbal und sexuell. Vom Veranstalter Microsoft wurde er von allen zukünftigen Eurogamer-Veranstaltungen ausgeschlossen.

KSI und Logan Paul: Fakten und Rückblick auf den Boxkampf

KSI und Logan Paul haben für ihren Rückkampf über sechs Runden im Cruisergewicht eine Profi-Lizenz beantragt. Ihr erstes Duell vom August letzten Jahres endete mit einem Unentschieden.