Canelo Alvarez vs. Sergey Kovalev: Wann ist der Kampf?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verteidigt Sergey Kovalev seinen WBO-Titel gegen Canelo Alvarez im Halbschwergewicht. SPOX verrät Euch, wann der Kampf genau stattfindet und wo Ihr ihn live im TV und Livestream sehen könnt.

Canelo vs. Kovalev: Wo und wann steigt der Boxkampf?

Der Fight um den WBO-Titel im Halbschwergewicht steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr deutscher Zeit. Gekämpft wird in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Während Kovalev in dieser Halle noch nie einen Boxkampf bestritten hat, kassierte Alvarez dort die bisher einzige Niederlage seiner Karriere gegen Floyd Mayweather Jr.

Boxen heute live: Canelo vs. Kovalev heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich gibt es nur eine Möglichkeit, den Boxkampf zwischen Canelo Alvarez und Sergey Kovalev legal zu sehen. Diese bietet der Streamingdienst DAZN. Die Übertragung der Main Card beginnt um 2 Uhr, also zwei Stunden bevor die Glocke des Hauptkampfes klingelt.

Alternativ zu Boxen hat DAZN noch viele weitere Sportevents im Programm. So könnt Ihr beim Streaminganbieter jede Menge Fußball, wie die Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und Bundesliga, sehen. Auch US-Sport (NBA, NHL, MLB und NFL) und Tennis kommen nicht zu kurz.

Ein Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Canelo vs. Kovalev heute live: Vorschau

Saul "Canelo" Alvarez hat sich einiges für diesen Kampf vorgenommen. Der Mexikaner springt gleich zwei Gewichtsklassen nach oben, um sich mit Sergey Kovalev im Halbschwergewicht zu messen. Mit einem Sieg gegen den Russen, würde sich Canelo zum Weltmeister in vier Divisionen küren.

"Kovalev ist ein gefährlicher Boxer und natürlich größer als ich, aber das sind genau die Herausforderungen und Risiken, denen ich mich gerne stelle", erklärte Canelo im Bezug auf seinen Kontrahenten, der sich im vergangenen Februar den WBO-Titel von Eleider Alvarez zurückgeholt hatte und gegen Anthony Yarde im August verteidigte.

Saul Alvarez vs. Sergey Kovalev: Das Head-to-Head

Saul Alvarez Sergey Kovalev 29 Alter 36 Canelo Spitzname Krusher 55 Kämpfe 38 52 Siege 34 35 Siege durch K.o. 29 1 Niederlagen 3 2 Unentschieden 1 1,75 m Größe 1,82 m 1,79 m Spannweite 1,84 m

Canelo gegen Kovalev: Die Fightcard im Überblick

Neben dem Hauptkampf zwischen Canelo und Kovalev stehen noch einige anderen Kämpfe auf dem Programm - hier ein Überblick: