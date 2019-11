Canelo Alvarez gegen Sergey Kovalev: Boxen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nacht tritt WBO-Titelverteidiger Sergey Kovalev gegen seinen Herausforderer Canelo Alvarez, der zwei Gewichtsklassen nach oben klettert, im Halbschwergewicht an. Alle Informationen zum Kampf sowie zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Canelo Alvarez gegen Sergey Kovalev: Wann und wo findet der Kampf statt?

Geboxt wird in der Nacht auf Sonntag in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. Der Fight ist für 5 Uhr angesetzt.

Canelo vs. Kovalev: Die Übertragung im TV und Livestream

Wer den Kampf in Deutschland und Österreich live mitverfolgen möchte, kann dies nur beim Streamingdienst DAZN tun. Ab 2 Uhr beginnt die Übertragung der Vorkämpfe, das Event wird in voller Länge live gezeigt.

Neben weiterem Kampfsport wie der UFC zeigt DAZN auch eine Vielzahl anderer Sportarten, wie Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Darts, Motorsport, Hockey oder Handball.

Boxen - Canelo vs. Kovalev: Vorschau

Canelo, der mittlerweile bei einem Kampfrekord von 52 Siegen in 55 Kämpfen steht, startete seine Profikarriere schon mit 15 Jahren und gewann 2009 den WBC-Titel im Weltergewicht bei den Junioren. Mit den darauf folgenden Weltmeistertiteln im Super-Weltergewicht, Mittelgewicht und Super-Mittelgewicht schaffte Canelo ein Kunststück, das nur die Wenigsten erreicht haben - und erlangte damit weltweit Berühmtheit.

"Dieser Kampf gegen Kovalev ist ein ganz wichtiger Fight für mich, für meine Karriere, für meine Geschichte, für meine Familie und für mein Team. Ein Weltmeister in vier verschiedenen Gewichtsklassen zu sein wäre ein weiteres großes Kapitel meiner Geschichte", sagte Canelo, der schon insgesamt 35 K.o.-Siege in seiner Karriere feierte.

Canelo gegen Kovalev: Die Fightcard

Neben dem Canelo-Kovalev-Fight finden noch sieben weitere Kämpfe heute Nacht statt.

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Klasse Gürtel Canelo Alvarez Sergey Kovalev Halbschwergewicht WBO Ryan Garcia Romero Duno Leichtgewicht Seniesa Estrada Marlen Esparza Fliegengewicht WBA (Interim) Blair Cobbs Carlos Ortiz Weltergewicht NABF Evan Holyfield Nick Winstead Junioren-Mittelgewicht Bakhram Murtazaliev Jorge Fortea Junioren-Mittelgewicht Tristan Kalkreuth Twon Smith Cruisergewicht Meiirim Nursultanov Cristian Olivas Mittelgewicht

Saul Alvarez - Sergey Kovalev: Head-to-Head

Die beiden Kämpfer im direkten Vergleich: