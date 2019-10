Am Wochenende kämpfen Canelo Alvarez und Sergey Kovalev um den WBO-Weltmeister-Gürtel im Halbschwergewicht. Bei SPOX erfahrt Ihr, wann der Kampf stattfindet und wo Ihr ihn sehen könnt.

Um den Kampf zwischen Canelo und Kovalev live zu sehen

Boxen: Wo und wann kämpfen Canelo und Kovalev?

Der Kampf wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Das Event steigt in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Kovalev hat in der Arena bislang noch nicht gekämpft, sein Kontrahent Alvarez kassierte dort gegen Floyd Mayweather Jr. die bisher einzige Niederlage seiner Karriere.

Boxen live: Canelo vs. Kovalev im TV und Livestream sehen

Den Titelkampf könnt Ihr am Wochenende live auf DAZN sehen. Um 2 Uhr startet dort die Übertragung der Main Card aus Las Vegas, der Kampf selbst wird ab 4 Uhr stattfinden.

Neben Boxen bietet DAZN noch eine ganze Reihe an Live-Sendungen.

Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich

Boxen: Steckbriefe von Canelo und Kovalev

Saul "Canelo" Alvarez Sergey Kovalev Nationalität Mexikanisch Russisch Geburtstag 18. Juli 1990 2. April 1983 Größe 1,75 m 1,84 m Kämpfe 55 38 Bilanz 39-1-1, 35 Knockouts 34-3-1, 29 Knockouts

Canelo vs. Kovalev: Vorschau

Canelo Alvarez springt gleich zwei Gewichtsklassen nach oben, um Sergey Kovalev am Samstag den WBO-Titel im Halbschwergewicht streitig zu machen. Ein Sieg würde Alvarez zum Weltmeister in vier Divisionen machen.

"Kovalev ist ein gefährlicher Boxer und natürlich größer als ich, aber das sind genau die Herausforderungen und Risiken, denen ich mich gerne stelle", sagte Alvarez vor dem Kampf über seinen russischen Kontrahenten.

Dieser hat sich den WBO-Titel im vergangenen Februar gegen den Kolumbianer Eleider Alvarez zurückgeholt und im August gegen Anthony Yarde verteidigt.

Canelo vs. Kovalev Fight Card

Nicht nur Alvarez und Kovalev treten heute an, auf der Fight Card stehen noch eine ganze Reihe an weiteren Kämpfen: