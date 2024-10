"Auf gar keinen Fall": Dennis Schröder will nicht für Bayern München spielen - aus einem ganz bestimmten Grund

"Auf gar keinen Fall", sagte der Kapitän der Basketball-Weltmeister bei ran.de. Für ihn gibt es nur ein Ziel nach seiner Karriere in Nordamerika: seine Heimat Braunschweig.

Bei den Löwen ist er Gesellschafter. "Ich spiele für keinen anderen Klub. Ich respektiere München, alle Städte. Aber ich kann kein anderes Team größer machen, als es jetzt schon ist", sagte Schröder. Derzeit spielt der 31-Jährige für die Brooklyn Nets, am Mittwoch (Ortszeit) startet er mit dem Team aus New York in die neue Saison.

Doch auch die Bundesliga und die EuroLeague hat Schröder im Blick - und damit auch die Bayern mit dem früheren Nationaltrainer Gordon Herbert. "Bayern, das ist ja eine Hausnummer. Traditionsverein im Fußball, jetzt im Basketball geht es dahin. Mit der Arena, das ist schon sehr geil gemacht. Und Gordi wünsche ich natürlich alles Gute", sagte Schröder.