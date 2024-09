Trauer um eine NBA-Legende: Dikembe Mutombo mit nur 58 Jahren gestorben

Dikembe Mutombo wurde 2015 in die Hall of Fame aufgenommen

Mutombo spielte von 1991 bis 2009 in der NBA. Dabei trug der 2,18 m große Center mit dem Spitznamen "Mount Mutombo" die Trikots der Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks und der Houston Rockets.

2015 nahm die Hall of Fame des Basketballsports den sozial engagierten Laureus-Preisträger, der mit vier Auszeichnungen als bester Defensivspieler des Jahres weiter in den NBA-Rekordbüchern steht, als Mitglied auf.