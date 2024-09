Devin Booker verhindert Fehlstart von Gordon Herbert beim FC Bayern

FC Bayern nun in der EuroLeague gegen Real Madrid

Für die Bayern geht es nun mit einem absoluten Highlight weiter. Im ersten Spiel im neuen SAP Garden empfängt der deutsche Meister am Donnerstagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) zum Auftakt in der EuroLeague den spanischen Spitzenklub Real Madrid.

Erklärtes Ziel der Münchner in der Königsklasse ist der Einzug in die Play-offs. In der vergangenen Saison hatte der Klub das Ticket für die Meisterrunde klar verpasst.