Deutschland vs. USA, Basketball Showcase 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DBB-Team im TV und Livestream?

Das Basketballturnier bei den Olympischen Spielen in Paris wird am 27. Juli eröffnet. Auch die deutsche Auswahl nimmt am Kampf um die Medaillen teil und bereitet sich daher auf das Turnier vor. Am heutigen Montag, den 22. Juli, ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert im Kracher gegen Team USA, das von Lakers-Superstar LeBron James angeführt wird, gefragt.

Die beiden Teams bestreiten ihr Freundschaftsspiel in der Londoner O2 Arena in Großbritannien. Um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los.