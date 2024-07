© getty

Deutschland vs. Niederlande, Basketball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DBB-Team im TV und Livestream?

Das Vorbereitungsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden wird live, kostenlos und exklusiv in voller Länge von MagentaSport übertragen. Am heutigen Samstag (13. Juli) geht es um 19.30 Uhr los in der Barclays Arena in Hamburg.

Die Vorberichterstattung beginnt um 19 Uhr.