DBB-Team, Basketball Showcase 2024: Wo läuft Deutschland vs. USA heute live im Free-TV und Livestream?

Im Rahmen der Vorbereitung auf die bevorstehenden Olympischen Spiele, die am 26. Juli losgehen und am 11. August enden, ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am heutigen Montag, den 22. Juli, gegen die mit NBA-Superstars gespickte US-Auswahl im Einsatz. Das Showcase-Spiel geht um 21 Uhr los und wird in der O2 Arena in London, Großbritannien, ausgetragen.

