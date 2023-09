Basketball-WM - DBB-Team: "Sieht für alle drumherum ein bisschen doof aus!" Daniel Theis spricht über Zoff mit Dennis Schröder

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat den Zwist mit seinem Kapitän Dennis Schröder längst abgehakt. "Danach ist das vorbei. Dennis und ich kennen uns seit 14 Jahren oder so", sagte der Center am Dienstag. Am Sonntag hatten sich Schröder und Theis beim 100:71-Sieg gegen Slowenien in der WM-Zwischenrunde in einer Auszeit im ersten Viertel einen Disput geliefert, Bundestrainer Gordon Herbert musste eingreifen.

"Wir beide haben im ersten Viertel einfach nicht gut gespielt. Das haben wir dann direkt angesprochen. Er hat zu mir gesagt, dass ich nicht gut gespielt habe, was ich angenommen habe. Das ist danach vorbei", führte Theis aus: "Man hat gesehen, es hat uns geholfen. Das sieht natürlich für alle drumherum auf der Bank ein bisschen doof aus. Aber es hat dem Team einen Push gegeben. Dennis und ich wussten, dass wir nicht so weiterspielen können."

Nach dem Streit ließ Herbert das Duo, das schon in der Jugend zusammenspielte, einige Minuten draußen. Laut Theis ein normaler Vorgang. "Dass der Coach zeigen muss: Ich bin autoritär, ich hab das Sagen - das wissen wir alle", sagte der NBA-Profi von den Indiana Pacers: "Er hat mich und Dennis dann runtergenommen, um kurz runterzufahren, damit wir beide einen kühlen Kopf haben und uns wieder auf das Spiel fokussieren. Das ist seine Aufgabe als Coach. Er hat das gemacht und es hat am Ende geholfen."

Am Montag waren die Deutschen aus dem japanischen Okinawa in die philippinische Hauptstadt Manila umgezogen. Dort geht es am Mittwoch (10.45 Uhr) im Viertelfinale gegen Underdog Lettland.