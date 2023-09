Basketball-WM 2023: Franz Wagner wieder im Mannschaftstraining

Deutschlands Basketballer können auf ein baldiges Comeback von Shootingstar Franz Wagner bei der WM in Asien hoffen. Der 22 Jahre alte NBA-Profi von Orlando Magic nahm am Dienstag am Mannschaftstraining in Manila teil und spielte auch im Fünf-gegen-Fünf mit.

Ob es bereits für das Viertelfinale am Mittwoch (10.45 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) reicht, ist derweil offen.

"Wir schauen immer von Tag zu Tag, weil wir sehen müssen, wie der Fuß reagiert", hatte Bundestrainer Gordon Herbert zuvor am Dienstag über eine mögliche Rückkehr gesagt. Wegen seiner Knöchelverletzung hatte Wagner zuletzt vier WM-Spiele verpasst und bis dato auch nur leicht und ohne Kontakt trainiert.

Die Blessur hatte sich der Hoffnungsträger am 25. August beim WM-Auftakt auf Okinawa gegen Gastgeber Japan zugezogen. Ohne ihn zogen die Deutschen ungeschlagen in die Runde der letzten Acht ein.