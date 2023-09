Basketball-WM 2023: Franz und Moritz Wagner als Versicherung für den DBB: Das Biest und der Verrückte

Deutschland kann bei der Basketball-WM erstmals ins Finale einziehen. Mit den USA wartet der Topfavorit, aber der DBB hat neben Dennis Schröder auch die Wagner-Brüder Franz und Moritz, die vor allem gegen Lettland überragend waren. Sie repräsentieren die Zukunft, aber eben auch schon die Gegenwart.

"Ich habe mich einfach nur gefreut, dass er wieder dabei sein konnte", meinte Bruder Moritz. "Er ist ein Biest auf dem Feld und es macht Spaß, wenn dein Bruder an deiner Seite so aufspielt." Das Gleiche hätte man auch von Moe sagen können, der ebenfalls einen riesigen Anteil daran hatte, dass Deutschland nun gegen die USA spielen darf.

© getty

DBB: Wagner-Brüder retten Deutschland im Viertelfinale

Zu Beginn des vierten Viertels waren es die beiden Brüder, die einen 12:1-Lauf in gut drei Minuten initiierten, wodurch der Vorsprung auf +14 anwuchs. In sechs Angriffen scorten die Deutschen fünfmal, immer war ein Wagner involviert. Franz übernahm das Ballhandling, lief immer das hohe Pick'n'Roll mit seinem Bruder, attackierte den Korb oder fand in Isaac Bonga den freien Schützen in der Ecke.

Lettland switchte hier nicht, weil Franz ein wandelndes Mismatch ist. Einmal taten sie es in einem Lô/Wagner-PnR, prompt bestrafte es der 22-Jährige mit einem Fadeaway über den viel zu kleinen Kristers Zorics. Der DBB nahm diese Geschenke gerne an - an einem Abend, als der deutsche Angriff wegen der Probleme von Dennis Schröder so sehr lahmte.

Auch darum war die Usage von Schröder in diesem Turnier bisher so hoch, es fehlte eben Franz Wagner, der zweitbeste Creator im deutschen Team. Wagner kommt dabei mehr aus der Bewegung, als dass er den Ball nach vorne trägt und dann das Pick'n'Roll einleitet, wie er es gegen die Letten machte. Ihnen fehlte hier die Beweglichkeit und auch die Größe gegen Wagner, das ist aber bei den meisten Gegenspielern so.

Für einen 22-Jährigen ist sein Spiel schon reif, kaum fehlerbehaftet und so flexibel. Er muss nicht der Fixpunkt sein, kann in Phasen aber Spiele übernehmen, wie er es gegen Lettland tat. Hier zeigte sich dann auch, dass die Deutschen Wagner brauchen, auch wenn sie zuvor Spiele gegen Mitfavoriten wie Australien oder Slowenien für sich entschieden hatten. Wagner gibt der Mannschaft eine Dimension, die sie so zuvor nicht hatte.